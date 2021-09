Fabio Fognini si separa da Alberto Mancini

Le strade di Fabio Fognini e Alberto Mancini si separano. Lo annuncia Fabio con un bel post su Instagram, in cui ringrazia “Luli” per averlo sostenuto ed accompagnato in uno dei momenti più difficili della sua carriera. Non aggiunge altro, la motivazione della separazione, o chi prenderà il suo posto.

“Sono stati dieci mesi intensi. Abbiamo iniziato a lavorare nel periodo più complicato della mia vita da tennista. Dovevo ritrovare fiducia e forma fisica dopo la doppia operazione alle caviglie. Grazie Luli per questo pezzetto di strada fatto assieme. Sei un grande coach ma prima ancora un grande uomo!”, queste le parole di Fognini.

In precedenza, Fognini era seguito da Corrado Barazzutti. Vedremo chi l’azzurro sceglierà come coach per l’ultima parte di stagione, o se ripartirà con un nuovo allenatore durante la off-season.