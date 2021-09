Le italiane nel circuito ITF: i numeri del 2021. Bronzetti e Stefanini con due titoli a testa

Si arricchisce il numero di giocatrici italiane ad aver raggiunto almeno una finale nel circuito ITF nella stagione in corso: al comando di questa speciale graduatoria resta Lucia Bronzetti, capace di vincere due titoli a fronte di cinque ultimi atti disputati, seguita da Lucrezia Stefanini che nel mese di agosto si è imposta in un $25.000 a Radom (Polonia) centrando così il secondo successo nel 2021 dopo quello ottenuto a Salinas (Ecuador) a maggio.

Ad agosto si è messa in evidenza Anna Turati, capace di raggiungere la finale nel $25.000 di Pescara (ko nel derby tutto italiano con Anastasia Grymalska) e poi di vincere in singolare nel $15.000 di Warmbad-Villach (Austria). Tra le giovani speranze del tennis azzurro, da segnalare anche la finale colta da Diletta Cherubini al Cairo (Egitto).

LUCIA BRONZETTI (2 TITOLI – 3 FINALI)

FEBBRAIO – W15 Sharm El Sheikh (Egitto) – b. Nefisa Berberovic (BIH) 7-6(4) 6-0

MARZO – W15 Le Havre (Francia) – b. Sara Cakarevic (FRA) 6-3 6-1

APRILE – W60 Bellinzona (Svizzera) – vs Julia Grabher (AUT) 2-6 3-6

GIUGNO – W25 Jonkoping (Svezia) – vs Darya Astakhova (RUS) 6-3 3-6 5-7

LUGLIO – W25 Torino (Italia) – vs Diane Parry (FRA) 4-6 2-6

LUCREZIA STEFANINI (2 TITOLI – 1 FINALE)

MARZO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Jana Kolodynska (BLR) 6-1 0-6 6-7(5)

MAGGIO – W25 Salinas (Ecuador) – b. Susan Bandecchi (SUI) 6-1 6-3

AGOSTO – W25 Radom (Polonia) – b. Miriam Kolodziejova (CZE) 4-6 6-2 6-3

NURIA BRANCACCIO (1 TITOLO – 4 FINALI)

FEBBRAIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Dea Herdzelas (BIH) 7-6(1) 2-6 5-7

MARZO – W15 Antalya (Turchia) – b. Jang-Su Jeong (TPE) 7-5 6-4

MARZO – W15 Antalya (Turchia) – vs Park So-Hyun (TPE) 4-6 0-6

APRILE – W15 Antalya (Turchia) – vs Anastasiya Soboleva (UKR) 0-6 6-7(5)

MAGGIO – W25 Grado (Italia) – vs Nuria Parrizas Diaz (ESP) 3-6 7-5 2-6

ANGELICA RAGGI (1 TITOLO – 3 FINALI)

MARZO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Anna Kubareva (BLR) 1-6 1-6

MAGGIO – W15 Monastir (Tunisia) – b. Anastasia Kulikova (FIN) 7-6(4) 6-4

GIUGNO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Elizabeth Mandlik (USA) 6-0 2-6 4-6

LUGLIO – W15 Monastir (Tunisia) – vs Elizabeth Mandlik (USA) 3-6 6-4 0-6

ANNA TURATI (1 TITOLO – 1 FINALE)

AGOSTO – W25 Pescara (Italia) – vs Anastasia Grymalska (ITA) 6-2 6-7(4) 3-6

AGOSTO – W15 Warmbad-Villach (Austria) – b. Pia Lovric (SLO) 6-3 6-2

TATIANA PIERI (1 TITOLO)

GIUGNO – W15 L’Aquila (Italia) – b. Anne Schaefer (GER) 2-6 6-3 7-5

ANASTASIA GRYMALSKA (1 TITOLO)

AGOSTO – W25 Pescara (Italia) – b. Anna Turati (ITA) 2-6 7-6(4) 6-3

FEDERICA BILARDO (2 FINALI)

MAGGIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Hurricane Tyra Black (USA) 6-2 4-6 4-6

GIUGNO – W15 Antalya (Turchia) – vs Ilona Georgiana Ghioroaie (ROU) 5-7 2-6

AURORA ZANTEDESCHI (2 FINALI)

GENNAIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Tamara Curovic (SRB) 5-7 6-7(4)

FEBBRAIO – W15 Antalya (Turchia) – vs Andreea Prisacariu (ROU) 3-6 5-7

FEDERICA DI SARRA (1 FINALE)

LUGLIO – W60 Versmold (Germania) – vs Elina Avanesyan (RUS) 7-6(4) 2-6 2-6

CAMILLA ROSATELLO (1 FINALE)

MARZO – W15 Manacor (Spagna) – vs Marina Bassols Ribera (ESP) 5-7 2-6

FEDERICA ROSSI (1 FINALE)

LUGLIO – W15 Amarante (Portogallo) – vs Mei Yamaguchi (JPN) 4-6 6-3 4-6

DILETTA CHERUBINI (1 FINALE)

AGOSTO – W15 Cairo (Egitto) – vs Tina Nadine Smith (AUS) 0-6 2-6

NICOLE FOSSA HUERGO (1 FINALE)

AGOSTO – W15 Chornomorsk (Ucraina) – vs Darja Semenistaja (LAT) 3-6 2-6

*statistiche aggiornate alla settimana del 30 agosto compresa