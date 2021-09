Challenger Banja Luka: Il Main draw ed il Tabellone di Qualificazione. Nessun azzurro nel Md e due nelle quali

Challenger BANJA LUKA , Bosnia & Herzegovina (CL) /80 – Md

(1) Martin, Andrej vs Guinard, Manuel

Qualifier vs Stricker, Dominic

(WC) Petrovic, Drazen vs Gomez-Herrera, Carlos

Alvarez, Nicolas vs (5) Nagal, Sumit

(4) Milojevic, Nikola vs (WC) Tadic, Vladan

Krstin, Pedja vs Moreno De Alboran, Nicolas

Kuzmanov, Dimitar vs Shevchenko, Alexander

Zekic, Miljan vs (7) Kolar, Zdenek

(6) Petrovic, Danilo vs (WC) Topo, Marko

Fatic, Nerman vs Sachko, Vitaliy

Qualifier vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs (3) Etcheverry, Tomas Martin

(8) Kopriva, Vit vs Basic, Mirza

Tseng, Chun-hsin vs Vatutin, Alexey

Pecotic, Matija vs Qualifier

Jaziri, Malek vs (2) Cerundolo, Juan Manuel

Challenger BANJA LUKA , Bosnia & Herzegovina (CL) /80 – Tabeollone Quali

(1) Ejupovic, Elmarvs (WC) Nedic, AndrejMridha, Jonathanvs (5) Eriksson, Markus

(2) Poljak, David vs (Alt) Echargui, Moez

(PR) Kirkov, Vasil vs (7) Jecan, Alexandru

(3) Setkic, Aldin vs Bortolotti, Marco

Frunza, Nicolae vs (8/Alt) Cuevas, Martin

(4) Madaras, Dragos Nicolae vs Weis, Alexander

(WC) Muminovic, Danijal vs (6/WC) Tepavac, Marko

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Aldin Setkic vs Marco Bortolotti

2. [1] Elmar Ejupovic vs [WC] Andrej Nedic

3. [WC] Danijal Muminovic vs [6/WC] Marko Tepavac

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolae Frunza vs [8/Alt] Martin Cuevas

2. [PR] Vasil Kirkov vs [7] Alexandru Jecan

3. [2] David Poljak vs [Alt] Moez Echargui

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jonathan Mridha vs [5] Markus Eriksson

2. [4] Dragos Nicolae Madaras vs Alexander Weis