Zverev ancora duro con Tsitsipas: “Non potete immaginare come si sentono gli altri quando fa quelle cose. Sto servendo come mai prima”

Sasha Zverev sta confermando match dopo match il suo notevole stato di forma. Ieri ha liquidato Albert Ramos con una prestazione sontuosa, ha vinto i primi due set in 48 minuti, praticamente annichilito. Era così di buon umore dopo il successo che ai microfoni del dopo partita si è anche preso in giro da solo, affermando “L’anno scorso sono stato il mio giocatore in 785 anni a perdere la finale di US Open da due set avanti…”.

“I was the first man in 785 years to lose a #USOpen final from two sets to love up.”@AlexZverev might be exaggerating just a teeeeny bit 😅 pic.twitter.com/I9ekj8oL8A — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2021

Dopo il divertente siparietto, nella press conference di rito è andato di nuovo giù pesante contro Tsitsipas, che nonostante le critiche generalizzate ai suoi lunghi toilette break, continua imperterrito a “giocare” con i limiti del regolamento. Ecco il passaggio del tedesco su Stefanos. “Non voglio proprio più parlarne, ho già detto quello che dovevo dire e mia madre mi ha consigliato fortemente di non continuare a parlare male di nessuno perché so cosa si prova quando succede, ma è necessario che l’ATP cambi alcune regole. È così frustrante vincere un set e vedere il tuo avversario andare in bagno per 10 minuti. In una partita ad alta intensità il corpo si raffredda, si blocca in soli 6 o 7 minuti ed è molto difficile tornare al livello di prima, è una questione fisica. È che ieri l’ha fatto di nuovo (contro Mannarino, ndr), penso che non possiate immaginare come si sentano gli altri tennisti quando vediamo che lo fa e poi vince 6-0, di fronte a un Adrian che si era totalmente irrigidito”.

Un’ultima battuta sul suo tennis, che sta scorrendo davvero alla grande: “Il servizio è la chiave del mio gioco, in questo periodo funziona perfettamente. È fantastico aver potuto vincere questi primi due incontri così rapidamente, non è consigliabile passare molte ore in campo nella prima settimana di Grande Slam, cosa che mi è capitata tante volte e che alla fine ho pagato. Ora mi sento molto fiducioso. Vincere contro Djokovic a Tokyo ha cambiato tutto, e confermare l’Oro Olimpico con il titolo a Cincinnati è stato enorme. Penso che stiano arrivando giorni molto interessanti in questo US Open 2021…”.

Djokovic è avvertito, anche se il serbo stanotte ha vinto senza alcun problema il suo match, arrivando a -5 dalla Leggenda. Ci aspetta una seconda settimana di US Open a dir poco elettrizzante…

Marco Mazzoni