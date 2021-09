Us Open: Lorenzo Musetti eliminato al secondo turno da Reilly Opelka

Musetti Out

Niente da fare per Lorenzo Musetti sconfitto questa sera al secondo turno degli Us Open.

L’azzurro si è arreso all’americano Reilly Opelka testa di serie n.22 con il risultato di 76 (1) 75 64 dopo 2 ore e 22 minuti di partita.

Primo set: Era Musetti il più pericoloso in risposta e l’azzurro si procurava nel corso del set ben quattro palle break ma non riusciva a concretizzarle.

Opelka, dal canto suo, si salvava con la battuta e poi dominava il tiebreak vinto per 7 punti a 1.

Secondo set: Lorenzo sul 5 pari aveva un passaggio a vuoto e perdeva la battuta a 15 con Opelka che nel game successivo era perfetto al servizio e portava a casa la frazione per 7 a 5.

Terzo set: L’azzurro sul 3 pari, 30-15, cedeva tre punti consecutivi e anche la battuta con Opelka che dopo aver mancato una palla maych sul 5 a 3 chiudeva la partita nel game successivo dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game di servizio dell’incontro.