Us Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Us Open 2021 - Day 2

Us Open Grand Slam | Hard | $57.500.000 – 1° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Zverev vs S. Querrey



Il match deve ancora iniziare

A. Barty vs V. Zvonareva



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Djokovic vs H. Rune



Il match deve ancora iniziare

V. Golubic vs B. Andreescu



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

K. Pliskova vs C. McNally



Slam Us Open K. Pliskova [4] K. Pliskova [4] 30 4 C. McNally • C. McNally 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. McNally 15-0 15-15 15-30 4-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

B. Bencic vs A. Rus



Il match deve ancora iniziare

F. Delbonis vs D. Shapovalov



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

A. Riske vs A. Pavlyuchenkova



Il match deve ancora iniziare

T. Fritz vs A. de Minaur



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

S. Caruso vs K. Nishikori



Slam Us Open S. Caruso S. Caruso 0 1 K. Nishikori • K. Nishikori 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Nishikori 1-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

J. Chardy vs M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

J. Loeb vs I. Swiatek



Il match deve ancora iniziare

P. Kvitova vs P. Hercog



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 17:00

S. Kwon vs R. Opelka



Slam Us Open S. Kwon S. Kwon 0 3 R. Opelka [22] • R. Opelka [22] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Opelka 3-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Raducanu vs S. Voegele



Il match deve ancora iniziare

G. Monfils vs F. Coria



Il match deve ancora iniziare

A. Potapova vs J. Pegula



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

M. Mcdonald vs D. Goffin



Slam Us Open M. McDonald M. McDonald 30 3 D. Goffin [27] • D. Goffin [27] 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Z. Diyas vs A. Anisimova



Il match deve ancora iniziare

S. Korda vs N. Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

S. Rogers vs M. Brengle



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

M. Kostyuk vs M. Sakkari



Slam Us Open M. Kostyuk M. Kostyuk A 4 M. Sakkari [17] • M. Sakkari [17] 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

P. Badosa vs A. Van Uytvanck



Il match deve ancora iniziare

M. Purcell vs J. Sinner



Il match deve ancora iniziare

F. Fognini vs V. Pospisil



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

A. Karatsev vs J. Munar



Slam Us Open A. Karatsev [21] A. Karatsev [21] 15 3 J. Munar • J. Munar 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 3-3 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Karatsev 0-2 → 1-2 A. Karatsev 1-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

F. Ferro vs N. Hibino



Il match deve ancora iniziare

Y. Nishioka vs J. Sock



Il match deve ancora iniziare

M. Doi vs S. Sanders



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

H. Baptiste vs S. Zhang



Slam Us Open H. Baptiste • H. Baptiste 30 2 S. Zhang S. Zhang 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Baptiste 15-0 30-0 2-5 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 H. Baptiste 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 H. Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Trevisan vs C. Vandeweghe



Il match deve ancora iniziare

P. Carreno Busta vs M. Cressy



Il match deve ancora iniziare

J. Brooksby vs M. Ymer



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

K. Khachanov vs L. Harris



Slam Us Open K. Khachanov [25] • K. Khachanov [25] 15 3 L. Harris L. Harris 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 3-3 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

C. Burel vs C. Tauson



Il match deve ancora iniziare

S. Johnson vs M. Marterer



Il match deve ancora iniziare

K. Muchova vs S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

L. Musetti vs E. Nava



Slam Us Open L. Musetti • L. Musetti 40 2 E. Nava E. Nava 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

O. Otte vs L. Sonego



Il match deve ancora iniziare

A. Kontaveit vs S. Stosur



Il match deve ancora iniziare

S. Hsieh vs C. Liu



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

A. Sevastova vs K. Siniakova



Slam Us Open A. Sevastova • A. Sevastova 40 2 K. Siniakova K. Siniakova 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-2 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Seppi vs M. Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

M. Cecchinato vs Z. Svajda



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 17:00

P. Cuevas vs E. Escobedo



Slam Us Open P. Cuevas P. Cuevas 15 1 E. Escobedo • E. Escobedo 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Escobedo 15-0 15-15 1-5 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

V. Gracheva vs N. Parrizas Diaz



Il match deve ancora iniziare

T. Griekspoor vs J. Struff



Il match deve ancora iniziare

L. Samsonova vs K. Boulter



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

A. Tomljanovic vs K. Volynets



Slam Us Open A. Tomljanovic • A. Tomljanovic 15 4 K. Volynets K. Volynets 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Tomljanovic 15-0 4-3 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

H. Hurkacz vs E. Gerasimov



Il match deve ancora iniziare

A. Schmiedlova vs A. Krueger



Il match deve ancora iniziare

T. Sandgren vs I. Ivashka



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

D. Galfi vs P. Martic



Slam Us Open D. Galfi D. Galfi 0 2 P. Martic [30] • P. Martic [30] 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Martic 15-0 30-0 2-4 D. Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Martic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Galfi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Y. Hanfmann vs A. Bublik



Il match deve ancora iniziare

R. Carballes Baena vs T. Paul



Il match deve ancora iniziare

L. Davis vs V. Tomova



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 17:00

A. Ramos-Vinolas vs L. Pouille



Slam Us Open A. Ramos-Vinolas • A. Ramos-Vinolas 0 4 L. Pouille L. Pouille 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Ramos-Vinolas 4-1 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

C. Moutet vs S. Travaglia



Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea vs V. Kudermetova



Il match deve ancora iniziare

G. Minnen vs N. Podoroska



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

D. Kudla vs L. Djere



Slam Us Open D. Kudla D. Kudla 0 2 L. Djere • L. Djere 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Djere 2-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Djere 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

J. Thompson vs G. Mager



Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa vs J. Teichmann



Il match deve ancora iniziare

D. Kovinic vs K. Pliskova



Il match deve ancora iniziare