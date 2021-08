Challenger Como, St. Tropez e Maiorca: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo ben 9 azzurri (LIVE)

CHALLENGER Como (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

CH CH Como Vatutin A. Vatutin A. 0 0 Moroni G. Moroni G. 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-3 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

1. [LL] Alexey Vatutinvs Gian Marco Moroni

2. [5] Federico Gaio vs [Q] Petros Chrysochos



CH CH Como Gaio F. • Gaio F. 0 6 3 5 Chrysochos P. Chrysochos P. 0 1 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Gaio F. 5-3 Chrysochos P. 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Gaio F. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Chrysochos P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Chrysochos P. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Gaio F. 40-0 1-1 → 2-1 Chrysochos P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Chrysochos P. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Chrysochos P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Chrysochos P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Gaio F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Chrysochos P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-2 → 0-3 Gaio F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Chrysochos P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Chrysochos P. 15-0 15-15 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Gaio F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Chrysochos P. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Gaio F. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Chrysochos P. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Gaio F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [WC] Federico Iannaccone vs [SE] Camilo Ugo Carabelli (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Julien Cagnina vs [WC] Flavio Cobolli



Il match deve ancora iniziare

5. Dustin Brown / Andrej Martin vs [WC] Niccolò Ciavarella / Daniele Minighini (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Riccardo Bonadio vs [Q] Alexander Erler



CH CH Como Bonadio R. Bonadio R. 3 6 6 Erler A. Erler A. 6 3 3 Vincitore: Bonadio R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Bonadio R. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Erler A. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Bonadio R. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Erler A. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Bonadio R. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Erler A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Bonadio R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Erler A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Bonadio R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Erler A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Bonadio R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Erler A. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Bonadio R. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Erler A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Bonadio R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Erler A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Bonadio R. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Erler A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Bonadio R. 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Erler A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Bonadio R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Erler A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Bonadio R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Erler A. 1-2 → 1-3 Bonadio R. 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Erler A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Bonadio R. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Jack Draper vs [Q] Andrea Vavassori



CH CH Como Draper J. • Draper J. 40 1 Vavassori A. Vavassori A. A 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Draper J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 Vavassori A. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Draper J. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Vavassori A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Draper J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Vavassori A. 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Q] Lucas Miedler vs [Alt] Giulio Zeppieri (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Julian Lenz vs [2] Jozef Kovalik



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Juan Manuel Cerundolo vs Tristan Lamasine



CH CH Como Cerundolo J. Cerundolo J. 6 7 Lamasine T. Lamasine T. 4 6 Vincitore: Cerundolo J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Cerundolo J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lamasine T. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Cerundolo J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Lamasine T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Cerundolo J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Cerundolo J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Cerundolo J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Lamasine T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Cerundolo J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Cerundolo J. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Lamasine T. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Cerundolo J. 15-0 30-40 3-2 → 3-3 Lamasine T. 0-15 0-30 2-2 → 3-2 Cerundolo J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lamasine T. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Cerundolo J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Lamasine T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [SE] Nino Serdarusic vs [7] Marc-Andrea Huesler



CH CH Como Serdarusic N. Serdarusic N. 30 6 1 Husler M. • Husler M. 15 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Husler M. 0-15 0-30 15-30 1-0 Serdarusic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Husler M. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Serdarusic N. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Husler M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Serdarusic N. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Husler M. A-40 3-2 → 3-3

3. Nuno Borges vs [LL] Franco Agamenone (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Sumit Nagal vs Andrey Kuznetsov



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER St. Tropez (Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

CH CH Saint Tropez Added D. Added D. 1 3 Galarneau A. Galarneau A. 6 6 Vincitore: Galarneau A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Added D. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Galarneau A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Added D. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Galarneau A. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Added D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Galarneau A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Added D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Galarneau A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Added D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Galarneau A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Added D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Galarneau A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Added D. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Galarneau A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Added D. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Galarneau A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [Q] Dan Addedvs [Q] Alexis Galarneau

2. Alexandre Muller vs Daniel Masur (non prima ore: 12:00)



CH CH Saint Tropez Muller A. Muller A. 0 6 3 Masur D. • Masur D. 15 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Masur D. 15-0 3-2 Muller A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Masur D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Muller A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Masur D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Muller A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Masur D. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Muller A. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Masur D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Muller A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Masur D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Muller A. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Masur D. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. [Q] Jurgen Briand vs [2] Christopher O’Connell



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Manuel Guinard vs Enzo Couacaud (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Benjamin Bonzi vs Mathias Bourgue



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [8] Thanasi Kokkinakis vs [Alt] JC Aragone



CH CH Saint Tropez Kokkinakis T. Kokkinakis T. 6 7 Aragone J. Aragone J. 3 5 Vincitore: Kokkinakis T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Aragone J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Kokkinakis T. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Aragone J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Kokkinakis T. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Aragone J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Kokkinakis T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Aragone J. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Kokkinakis T. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Aragone J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kokkinakis T. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Aragone J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kokkinakis T. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aragone J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Kokkinakis T. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Aragone J. 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Kokkinakis T. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Aragone J. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Kokkinakis T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Aragone J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kokkinakis T. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Aragone J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Roberto Marcora vs Kimmer Coppejans (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Denis Istomin / Roman Safiullin vs Alexandru Jecan / Dragos Nicolae Madaras (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Bogdan Bobrov / Tung-Lin Wu vs [WC] Maxime Chazal / Louis Tessa (non prima ore: 15:00)



CH CH Saint Tropez Bobrov B. / Tung-Lin Wu. Bobrov B. / Tung-Lin Wu. Chazal M. / Tessa L. Chazal M. / Tessa L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Tung-Lin Wu vs Go Soeda



CH CH Saint Tropez Madaras D. Madaras D. 0 2 6 5 Soeda G. Soeda G. 0 6 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 5-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

2. [LL] Maxime Hamou vs [Alt] Constant Lestienne (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Bogdan Bobrov vs Zizou Bergs



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Mallorca (Spagna) – 1° Turno Qualificazione, cemento

CH CH Mallorca Giotis R. Giotis R. 3 4 Chappell N. Chappell N. 6 6 Vincitore: Chappell N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Chappell N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Giotis R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Chappell N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Giotis R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Chappell N. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Giotis R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Chappell N. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Giotis R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Chappell N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Giotis R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Chappell N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Giotis R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Chappell N. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Giotis R. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Chappell N. 15-0 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Giotis R. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Chappell N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Giotis R. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Chappell N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [WC] Rafael Giotisvs [5] Nick Chappell

2. [4] Joao Sousa vs [Alt] Hiroki Moriya



CH CH Mallorca Sousa J. • Sousa J. 0 6 0 Moriya H. Moriya H. 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Sousa J. 0-1 Moriya H. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sousa J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Moriya H. 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Sousa J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Moriya H. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Sousa J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Moriya H. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Sousa J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Moriya H. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Sousa J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Moriya H. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Daniel Rincon vs [Alt] Stefan Kozlov



Il match deve ancora iniziare

4. Bernard Tomic vs Frederico Ferreira Silva



Il match deve ancora iniziare

PISTA 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Michael Geerts vs [7] Viktor Durasovic



CH CH Mallorca Geerts M. Geerts M. 7 6 Durasovic V. Durasovic V. 6 3 Vincitore: Geerts M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Geerts M. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Durasovic V. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Geerts M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Durasovic V. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Geerts M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Durasovic V. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Geerts M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Durasovic V. 0-15 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 Geerts M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Geerts M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Durasovic V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Geerts M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Durasovic V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Geerts M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Durasovic V. 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Geerts M. 30-15 30-30 2-3 → 3-3 Durasovic V. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Geerts M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Durasovic V. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Geerts M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Durasovic V. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Alt] Roberto Ortega-Olmedo vs [Alt] Nicolas Mejia



CH CH Mallorca Ortega-Olmedo R. Ortega-Olmedo R. 30 5 Mejia N. • Mejia N. 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Mejia N. 0-15 0-30 5-5 Ortega-Olmedo R. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Mejia N. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Ortega-Olmedo R. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Mejia N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Ortega-Olmedo R. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Mejia N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Ortega-Olmedo R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Mejia N. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ortega-Olmedo R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Mejia N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [WC] Jin Peng Tan / Nathan Trouve vs Ruben Gonzales / Hunter Johnson



Il match deve ancora iniziare

4. Nicolas Mejia / Roberto Quiroz vs Borna Gojo / Kacper Zuk



Il match deve ancora iniziare

PISTA 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Jan Zielinski vs [8/Alt] Alejandro Gonzalez



CH CH Mallorca Zielinski J. Zielinski J. 1 2 Gonzalez A. Gonzalez A. 6 6 Vincitore: Gonzalez A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Gonzalez A. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Zielinski J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Gonzalez A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Zielinski J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Gonzalez A. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Zielinski J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Gonzalez A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Zielinski J. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Gonzalez A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Zielinski J. 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Gonzalez A. 30-0 40-15 0-4 → 0-5 Zielinski J. 0-15 15-15 15-30 0-3 → 0-4 Gonzalez A. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Zielinski J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Gonzalez A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [Alt] Roberto Quiroz vs [5] Sebastian Ofner



CH CH Mallorca Quiroz R. Quiroz R. 40 7 2 Ofner S. • Ofner S. A 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ofner S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 Quiroz R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Ofner S. 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Quiroz R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Quiroz R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ofner S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Quiroz R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Ofner S. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Quiroz R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Ofner S. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Quiroz R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Ofner S. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Quiroz R. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 Ofner S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Quiroz R. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Ofner S. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Quiroz R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [WC] Antoni Nadal / Joan Nadal vs Nick Chappell / Reese Stalder



Il match deve ancora iniziare

PISTA 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Nicolas Moreno De Alboran vs [6] Johannes Haerteis



CH CH Mallorca Moreno de Alboran N. Moreno de Alboran N. 3 6 4 Haerteis J. Haerteis J. 6 4 6 Vincitore: Haerteis J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tiebreak 4-5 → 4-6 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 4-4 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tiebreak 5-4 → 6-4 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 0-2 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. Ramkumar Ramanathan vs [WC] Carlos Gomez-Herrera



CH CH Mallorca Ramanathan R. Ramanathan R. 0 0 Gomez-Herrera C. Gomez-Herrera C. 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [4] Karol Drzewiecki / Sergio Martos Gornes vs Michael Geerts / Ruan Roelofse



Il match deve ancora iniziare

4. Marcelo Tomas Barrios Vera / Carlos Gomez-Herrera vs Jamie Cerretani / Junior A. Ore



Il match deve ancora iniziare