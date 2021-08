Challenger Maiorca: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Matteo Viola presente nel Md

CHALLENGER Mallorca (Spagna), cemento – Tabellone Principale

(1) Uchiyama, Yasutaka vs Diez, Steven

Qualifier vs Gojo, Borna

Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Gomez-Herrera, Carlos

(Alt) Quiroz, Roberto vs (5) Ofner, Sebastian

(4) Sousa, Joao vs (Alt) Moriya, Hiroki

(Alt) Ortega-Olmedo, Roberto vs (Alt) Mejia, Nicolas

Qualifier vs Ito, Tatsuma

(WC) Alvarez Varona, Nicolas vs (6) Barrios Vera, Marcelo Tomas

(7) Zuk, Kacper vs Kuzmanov, Dimitar

Qualifier vs Lacko, Lukas

Tomic, Bernard vs Ferreira Silva, Frederico

Viola, Matteo vs (3) Broady, Liam

(8) Rola, Blaz vs Kamke, Tobias

Qualifier vs (Alt) Karlovskiy, Evgeny

(WC) Rincon, Daniel vs (Alt) Kozlov, Stefan

Watanuki, Yosuke vs (2) Verdasco, Fernando

CHALLENGER Mallorca (Spagna), cemento – Tabellone Qualie

(1) Geerts, Michael vs (WC) Cohen, Aaron

(Alt) Qabazard, Essa vs (7) Durasovic, Viktor

(2) Sasikumar, Mukund vs (Alt) Zielinski, Jan

(Alt) Roelofse, Ruan vs (8/Alt) Gonzalez, Alejandro

(3) Bellucci, Thomaz vs (WC) Giotis, Rafael

(WC) Nadal, Joan vs (5) Chappell, Nick

(4) Moreno De Alboran, Nicolas vs (Alt) Stalder, Reese

(Alt) Martos Gornes, Sergio vs (6) Haerteis, Johannes

PISTA 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Joan Nadal vs [5] Nick Chappell

2. [3] Thomaz Bellucci vs [WC] Rafael Giotis

PISTA 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Sergio Martos Gornes vs [6] Johannes Haerteis

2. [1] Michael Geerts vs [WC] Aaron Cohen

PISTA 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Mukund Sasikumar vs [Alt] Jan Zielinski

2. [Alt] Essa Qabazard vs [7] Viktor Durasovic

PISTA 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Nicolas Moreno De Alboran vs [Alt] Reese Stalder

2. [Alt] Ruan Roelofse vs [8/Alt] Alejandro Gonzalez