Us Open: L’evento trasmesso da Eurosport. Arriva la novità LIVENow

Ultimo appuntamento del Grand Slam, lo US Open è una grande esclusiva di Discovery per due settimane da vivere in diretta sui canali di Eurosport. Tutti i giorni, LIVE da lunedì 30 agosto fino alla grande finale di domenica 12 settembre, l’order of play integrale a partire dalle 17:00: su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 una regia dedicata alle partite degli italiani e tutti i match su discovery+ per non perdersi nemmeno uno scambio da Flushing Meadows.

Con Barbara Schett e Alex Corretja dall’Eurosport Cube di Londra e Mats Wilander on-site a New York per raccontare il torneo che ha vinto nel 1988, suo settimo e ultimo titolo Slam: come in occasione dell’Australian Open e del Roland Garros, Mischa Zverev, fratello di Alexander, sarà inviato a Flushing Meadows per raccontare nel suo Mischa’s Missions il torneo da dietro le quinte.

Sarà invece Roberta Vinci – finalista dello US Open 2015 dopo aver sconfitto Serena Williams – il volto italiano di una grande squadra di ex-campioni come Justine Henin e Boris Becker. Prima dell’inizio del programma, Roberta Vinci sarà tutti i giorni in diretta su Facebook con Simone Eterno e Jacopo Lo Monaco, protagonisti anche del vodcast Vinci 360 a cura di Eurosport Italia. Lo US Open sarà commentato in Italia dalla storica squadra di telecronisti fra cui Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero.

Per la prima volta sarà possibile, tramite l’accordo tra discovery+ e LIVENow, l’acquisto di partite singole e di day pass dello US Open in modalità pay-per-view.

discovery+ è il nuovo servizio OTT che offre tutto l’intrattenimento dei canali Discovery e i grandi eventi sportivi di Eurosport broadcaster ufficiale dei Giochi Olimpici.

Eurosport è disponibile su SKY, DAZN e TIMVISION.

LIVENow, in partnership con discovery+, presenta le migliori partite dello US Open 2021, il quarto e ultimo dei tornei del Grande Slam, disponibile in pay per view sulla piattaforma da lunedì 30 agosto a domenica 12 settembre.

In diretta da New York, LIVENow consentirà a tutti gli appassionati di tennis di assistere alle principali partite dello US Open 2021, con tutti i migliori giocatori del circuito ATP fra cui Matteo Berrettini, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Sarà possibile acquistare il biglietto per ogni singola partita al costo di 2,99 euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di LIVENow.

LIVENow ospita i migliori eventi LIVE portando sport, concerti, allenamenti di fitness, cabaret e molto altro sugli schermi di tutto il mondo. Lanciata nel 2020, LIVENow è stata fondata da Andrea Radrizzani, Presidente del Leeds United Football Club e fondatore di Aser Ventures.

I contenuti sportivi di LIVENow sono guidati da Peter Leible Head of Sport, dopo nove anni in Bundesliga.