San Marino Junior Cup: si completa il quadro dei quarti di finale

Si sono allineati ai quarti di finale i tabelloni di singolare della San Marino Junior Cup, torneo Under 14 e 16 del circuito Tennis Europe in svolgimento fino a domenica sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo.

Nel torneo femminile Under 14 guadagna i quarti di finale Carolina Gasparini, testa di serie numero 5 del tabellone, che si è imposta per 6-0 3-6 7-6 (3) su Francesca Galli. Supera gli ottavi anche Ludovica Pierro, che ha superato per 6-4 6-0 Eleonora Baroni. Esce di scena, invece, Sveva Azzurra Pansica: la giovane di Santarcangelo ha ceduto con un doppio 6-2 alla ceca Victoria Bervid. A staccare il pass per i quarti è anche Vittoria Segattini, settima forza del tabellone, che si è imposta su Viola Bedini (6-3 3-6 7-5).

Nel femminile Under 16 rispetta il pronostico la testa di serie numero uno Kiara Zabkova (foto): la slovacca si guadagna i quarti grazie al successo per 6-4 6-3 sulla tedesca Antonia Ende. Semaforo verde anche per Sveva Zerpelloni, che ha regolato per 6-0 6-3 la danese Emma Thulin Gregersen, e per Lucrezia Musetti, che ha eliminato con un doppio 6-4 Asia Scuppa. La genovese Matilde Manfredi si è invece dovuta arrendere 6-1 6-2 alla rumena Natasha Mihaela Motinga.

Nel tabellone maschile Under 14 prosegue la corsa del portacolori del Villa Carpena Riccardo Pasi, che si è imposto in tre set su Luigi Valletta (1-6 6-3 6-1). Semaforo verde anche per Pietro Briganti: l’allievo del Circolo Tennis Zavaglia ha superato 6-3 6-1 Edoardo Betti. Niente da fare, invece, per il sammarinese Mattia Muraccini, che ha ceduto per 6-2 6-0 alla testa di serie numero 8 Filippo Pecorini.

Tutto piuttosto semplice per la prima forza del torneo, il tedesco Justin Engel, che ha vinto 6-0 6-2 contro Leonardo Leti Messina.

Nel tabellone Under 16 la testa di serie numero 2 Daniele Rapagnetta si è imposto 6-1 5-7 7-6 (4) su Lorenzo Leti Messina e accede ai quarti. Avanza anche Tobia Costanzo Baragiola Mordini, che ha eliminato la testa di serie numero 7 Kilian Dallapiazza con il risultato di 6-4 3-6 6-2. Accedono ai quarti anche Andrea Martellato e Samuele Seghetti, che si sono imposti rispettivamente sul russo Fedor Kuznetsov, sesta forza del torneo, e sul serbo Viktor Stojovic.