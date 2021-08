ATP Winston Salem: Il programma completo di Martedì 24 Agosto 2021

Stadium – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1/WC] Pablo Carreno Busta vs Soonwoo Kwon

2. [3/WC] Daniel Evans vs [Q] Lucas Pouille

3. [13] Frances Tiafoe vs [WC] Andy Murray (non prima ore: 01:00)

4. Thiago Monteiro vs [2/WC] David Goffin

Court 2 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [12] Benoit Paire vs [PR] Gilles Simon

2. Ilya Ivashka vs [6] Marin Cilic

3. Marcos Giron vs [10] Federico Delbonis

4. [15] Carlos Alcaraz vs [Q] Alexei Popyrin

Court 3 – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [LL] Pierre-Hugues Herbert vs Federico Coria

2. Emil Ruusuvuori vs [5] Alexander Bublik

3. Mikael Ymer vs [11] Albert Ramos-Vinolas

4. Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [WC] Nicholas Monroe / Jackson Withrow

Court 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Andrey Golubev / Andreas Mies vs Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop

2. [9] Jan-Lennard Struff vs Gianluca Mager

3. [LL] Yosuke Watanuki vs [4] Marton Fucsovics

4. [LL] Max Purcell vs Jordan Thompson