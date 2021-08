Alexander Zverev domina e conquista il Masters 1000 di Cincinnati

Alexander Zverev (ATP 5) è ormai sempre più sull’onda dell’entusiasmo. Nella finale del Masters 1000 di Cincinnati, il campione olimpico in carica ha infatti sconfitto Andrey Rublev (7) con un perentorio 6-2 6-3. Dopo essere riuscito a conquistare il primo successo in Ohio, il cammino del tedesco è continuato spedito sino alla sfida odierna in cui non ha lasciato scampo al malcapitato russo. Il 24enne ha così collezionato il diciassettesimo trofeo della carriera, il quinto di categoria.

ATP ATP Cincinnati Rublev A. Rublev A. 2 3 Zverev A. Zverev A. 6 6 Vincitore: Zverev A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Zverev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Rublev A. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Rublev A. 30-0 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Rublev A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Zverev A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Rublev A. 15-0 30-0 1-5 → 2-5 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Rublev A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Rublev A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Zverev A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Rublev A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1