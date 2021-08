Combined Cincinnati: Il programma completo delle Finali

Center Court – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Ashleigh Barty vs [WC] Jil Teichmann

2. [4] Andrey Rublev vs [3] Alexander Zverev (non prima ore: 22:30)

Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos