Nadal oggi in campo in un torneo di golf

Rafa Nadal oggi scende in campo in torneo. No, non è il caldo di questo torrido agosto ad averci dato alla testa… Il campione iberico, secondo il quotidiano AS, davvero oggi scenderà in campo, ma sui green di golf nelle sue amate Baleari.

Il 20 volte campione Slam, come riporta la Federazione Golf delle Baleari, è iscritto e parteciperà al Campionato Baleari Mid-Amateur Golf che si terrà oggi e domani presso l’Arabella Golf Club Son Muntaner.

Nadal ha già disputato tornei del genere, con buonissimi risultati. Rafa è un grande appassionato di golf e ogni anno affina la sua tecnica, tanto da essere considerato addirittura il principale favorito questo weekend, essendo il golfista in gara con il miglior handicap tra i partecipanti (-1.2).

Aspettiamo ulteriori notizie in merito alla sua partecipazione, a meno che il problema al piede che l’ha costretto a chiudere la stagione tennistica 2021 non l’abbia fermato all’ultimo minuto.