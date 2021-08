Paire: “In un circuito normale ho ritrovato il piacere di giocare”. Quando la gioia è tutto (di Marco Mazzoni)

Benoit Paire è l’esatta definizione di croce e delizia. Pochi, pochissimi sul tour hanno la sua magia, quel tocco, quella visione unica del gioco e delle geometrie, che gli consentono – quando è in giornata – un campionario sterminato di soluzioni tecniche. Quando Paire gioca al suo meglio, è spettacolo puro, è adrenalina, è showtime. Purtroppo… quel tipo di giocatore l’abbiamo ammirato a sprazzi, all’improvviso, dopo tante sconfitte senza senso, spesso senza giocare.

Irritante, irascibile, indolente, scontroso, gli aggettivi negativi sul suo carattere potrebbero riempiere un intero tomo. O lo ami o lo odi, e anche chi lo ama è arrivato tante volte vicino ad odiarlo, perché lui stesso ammette di aver un comportamento instabile, una condotta discutibile, di vivere tutto intensamente nelle sue vene, senza filtri, esternando frustrazioni e gioie con esplosioni nucleari.

Il francese è stato uno dei giocatori più discussi nel periodo pandemico. Si è trascinato torneo dopo torneo senza alcuna voglia di giocare, solo per poter strappare il Prize money (difeso da un ranking particolare che gli consentiva di restare aggrappato ad una posizione discreta) e quindi scappare a farsi qualche drink in un bel posto, meglio se al mare. Incredibile la sua reazione social quando gli fu comunicato che non sarebbe stato selezionato per i giochi di Tokyo: postò un video in cui saliva e scendeva da un surf, con una musichetta irridente, a ribadire “a me che me ne frega…”. Questa solo una perla in mezzo sconfitte assurde, dove scaraventava via risposte pur di perdere e scappare via, lontano da quegli stadi vuoti e dalle tristezze di una vita sul tour che a suo dire l’aveva depresso a tal punto da cancellare la sua voglia di competere. “Gioco solo per soldi, questa vita nelle bolle non fa per me”, tagliava secco. Dopo un 2020 altrettanto disastroso (per quel poco che si è giocato da agosto), da gennaio 2021 a Wimbledon ha vinto la miseria di due partite, perdendo partite al limite della cacciata dal campo per scarso impegno. Spettacoli indecorosi.

Quest’estate è scattato qualcosa. Nei tornei alpini sul rosso – in location vacanziere… – ha ricominciato a giocare decentemente, e col ritorno del tennis negli USA, in condizioni quasi normali, senza bolla e con il pubblico sugli spalti, il tennis di Paire è rifiorito. Non è caso, come ha dichiarato questa settimana a L’Equipe durante il torneo di Cincinnati, che lo vede inaspettatamente ai quarti di finale. “Adesso mi sto divertendo molto a poter giocare davanti a un pubblico, a poter tornare su un circuito normale. Posso uscire di nuovo per strada, posso tornare nei miei fast food preferiti, posso ritrovare una vita normale, quella che amo. Tutto questo lo puoi vedere nei miei risultati. Sono felice di essere ai quarti di finale, sono i miei primi in un torneo come questo dal 2013: inoltre, ho battuto un top10 (Shapovalov) dopo parecchi anni. Questa è la felicità: sono felice di essere qui, di aver trovato il mio tennis, il mio buon umore e la mia gioia su un campo. Per me è tutto, se non ho gioia di giocare, non riesco a farlo. Io sono così, trovo motivazione dal piacere di quel che faccio, e nei tornei con le “bolle” non ne trovavo affatto“.

Paire è una persona complicata, particolare. Ricordo anni fa, sulle tribune di Roland Garros, una breve chiacchierata con un collega dell’Equipe. Benoit non era ancora esploso, e sul campo n.1 aveva appena dilapidato un vantaggio netto nel primo set, finendo per crollare, incaponendosi nel cercare smorzate strette troppo difficili, pure in una giornata di discreto vento. Un peccato buttare via così un match che poteva vincere. Il collega a fianco non era sorpreso. Mi raccontò un aneddoto curioso su Paire, relativo alla sua giovinezza, che spiega che personalità difficile abbia. In quel di Avignone un Benoit teenager si trovò a scegliere se lasciare casa per andare ad allenarsi in un centro tecnico di sviluppo verso il tennis Pro, o mollare lì, e intraprendere una vita “normale”. Pare che avesse voglia di tentare la scalata, ma anche la paura di non farcela. Già allora era un “cavallo pazzo”, grandi vittorie e sconfitte terribili, furibonde. Per questo la famiglia si recò dai tecnici, per chiedere un parere sul da farsi. I suoi allenatori furono assai franchi, conoscendolo bene. Dissero ai genitori che il giovane Benoit aveva talento e fisico per diventare un ottimo tennista professionista, capace di vincere e guadagnare bene. Ma che se l’avessero lasciato partire verso la carriera sportiva, era bene mettersi subito a caccia del miglior psicanalista perché Benoit ne avrebbe avuto assoluto bisogno, tanti erano già allora i suoi conflitti interiori, pronti a deflagrare sotto lo stress del tennis Pro. Quei tecnici l’avevano vista lunga…

Oggi Benoit ha un match assai complicato contro Rublev. Se giocherà con la stessa fiducia e attitudine mostrata nel torneo, potrebbe mettere in difficoltà il russo con i suoi tocchi e variazioni, ma dovrà riuscire a scappare dal forcing forsennato di Andrey, che potrebbe travolgerlo. Sarà una partita da gustare, come ogni match in cui Paire “gioca” per davvero. Quando la sua racchetta esprime gioia, niente è banale e scontato.

