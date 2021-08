Masters 1000 Toronto: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE). Opelka elimina Tsitsipas ed è in finale

Non è bastato il grande stato di forma a Stefanos Tsitsipas (ATP 3) nella semifinale del Masters 1000 di Toronto. Il greco è stato battuto da Reilly Opelka (32) con il punteggio di 6-7 (2/7) 7-6 (7/4) 6-4, con lo statunitense che è volato in finale. Il 23enne ellenico ha pagato a caro prezzo l’unico break dell’incontro, subito nel 7o gioco del terzo set. Il gigante di 2,11m non si è lasciato abbattere dalla prima frazione persa, andando avanti per la sua strada in una partita praticamente giocata tutta sul suo terreno, tra missili al servizio e pochi rapidi scambi. E alla fine è riuscito a sgretolare le certezze di Tsitsipas per conquistare la prima finale in un torneo di questo livello.

Masters 1000 Toronto (Canada) – Semifinali, cemento

Stadium – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [4] Kevin Krawietz / Horia Tecau



2. [3] Stefanos Tsitsipas vs Reilly Opelka (non prima ore: 21:00)



3. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Sander Gille / Joran Vliegen (non prima ore: 00:00)



4. [1] Daniil Medvedev vs John Isner (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare