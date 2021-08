WTA 1000 Cincinnati: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Jasmine Paolini

WTA 1000 Cincinnati – Tabellone Qualificazione

(1) V. Golubic vs. F. Ferro

(WC) A. Parks vs. (9) C. Garcia

(2) S. Zhang vs. Y. Shvedova

P. Hercog vs. (15) M. Bouzkova

(3) L. Samsonova vs. V. Zvonareva

A. Blinkova vs. (16) M. Osorio Serrano

(4) R. Peterson vs. A. Sharma

(WC) K. Volynets vs. (11) H. Watson

(5) K. Siniakova vs. L. Davis

(WC) P. Stearns vs S.W. Hsieh

(6) D. Vekic vs. C. Mchale

J. Paolini vs. (10) A. Sevastova

(7) K. Mladenovic vs. A. Sasnovich

(WC) E. Navarro vs. (12) A. Petkovic

(8) T. Martincova vs. E. Ruse

I. Begu vs. (13) L. Fernandez