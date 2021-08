WTA 1000 Montreal: Camila Giorgi è una favola. L’azzurra è in semifinale nel 1000 canadese (con il video della semifinale)

Camila Giorgi è approdata nelle semifinali del WTA 1000 di Montreal senza perdere nemmeno un set.

Nella notte italiana la 29enne di Macerata, n.71 del ranking, ha battuto nei quarti per 64 76(2), in un’ora e 39 minuti di partita, la statunitense Cori Gauff, n.24 WTA e 15esima testa di serie, centrando la sua 16esima semifinale in carriera, la prima in un “1000”.

In semifinale Camila si giocherà l’ingresso in finale con la statunitense Jessica Pegula, n.30 WTA.

Nel primo set Camila è partita bene e nel quinto gioco, illuminata da un paio di risposte da antologia, non si è lasciata sfuggire l’occasione di strappare il servizio a “Coco”, allungando poi sul 4-2. Giorgi ha difeso con autorità il vantaggio e si è assicurata per 6-4 un primo set in cui non ha concesso nemmeno una palla break.

In avvio di secondo parziale è arrivata la reazione di Gauff che, complice un pessimo secondo gioco dell’azzurra, con qualche errore di diritto di troppo, ne ha approfittato per salire 3-0. Camila, però, non si è scomposta: nel quinto gioco si è procurata tre opportunità di fila per il contro-break, ha sprecato le prime due ma non la terza (3-2) e poi ha completato la rimonta impattando sul 3 pari.

Camila poi ha servito per il match sul 5-4 e sul 6-5 ma dopo aver mancato due match point entrambe le volte cedeva la battuta.

Si andava al tiebreak e qui la Gauff è stata in vantaggio per 2-1 ma ha subito la rimonta di Camila che ha conquistato 6 punti consecutivi chiudendo la partita per 7 a 2.

“Sono molto contenta della mia partita: ho giocato un ottimo tennis questa settimana sono state tutte partite difficili anche se non ho peso nemmeno un set”.