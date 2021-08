Rafael Nadal dà forfait a Toronto per colpa del problema al piede sinistro: “Ho questo problema da qualche mese”

I campanelli d’allarme suonano sempre più forte per Rafael Nadal. Il n. 4 del mondo ha annunciato il ritiro all’ultimo minuto dal Masters 1000 di Toronto, dove avrebbe dovuto affrontare Lloyd Harris al secondo turno, ed è stato sostituito dal connazionale Feliciano López. La notizia cade come una bomba e preoccupa, dato che è legata a un infortunio al piede sinistro che ha preoccupato il 35enne tennista spagnolo già nei giorni scorsi.

“Ho questo problema da qualche mese, come sapete. È difficile, ma è così che vanno le cose oggigiorno, no? Alla fine della giornata, la cosa più importante è divertirsi giocando a tennis. Oggi, con questo dolore, non ero in grado di farlo e non avevo la possibilità di poter lottare per le cose per cui dovevo lottare”.

Nadal ha confermato che si tratta di un problema al piede sinistro e ha confessato che non è sicuro delle cose che potranno accadere in futuro. “Non lo so, vedremo. Ora ho preso la decisione. La cosa principale è che non potrò giocare qui, cosa che mi fa stare male. Volevo davvero giocare qui in Canada, ma ora era il momento di prendere una decisione e doveva essere questa. Ne saprò di più nei prossimi giorni.

Ho questo dolore da alcuni mesi. Ho voluto provare comunque. Sono andato a Washington e lì ho dato tutto. La gente poteva vedere che stavo soffrendo, specialmente nel primo incontro. E avevo problemi anche in allenamento, ma speravo sempre in un’evoluzione positiva ed è per questo che sono venuto qui. Ma questa cosa non è avvenuta”.