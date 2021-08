Masters 1000 Toronto e WTA 1000 di Montreal: Il programma completo di Lunedì 09 Agosto 2021

Masters 1000 Toronto

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Albert Ramos-Vinolas vs Marin Cilic

2. Jan-Lennard Struff vs Fabio Fognini

3. Daniel Evans vs Alexander Bublik

4. [WC] Vasek Pospisil vs [Q] Tommy Paul (non prima ore: 01:00)

5. [WC] Nick Kyrgios vs Reilly Opelka

Rogers 5G Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Sonego vs Ugo Humbert

2. Alex de Minaur / Cameron Norrie vs Aslan Karatsev / Dusan Lajovic

3. [Q] James Duckworth vs Taylor Fritz

4. Lloyd Harris vs [Q] Brayden Schnur (non prima ore: 22:00)

5. John Millman vs [Q] Ricardas Berankis

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [WC] Felix Auger-Aliassime / Alexis Galarneau

2. Jamie Murray / Max Purcell vs Matwe Middelkoop / Luke Saville

3. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Oliver Marach / Philipp Oswald

WTA 1000 Montreal

In attesa…..