Gli azzurri U14 vincono l’ITF World Junior Tennis, è il terzo successo per l’Italia

Mentre lo sport italiano sta vivendo un’Olimpiade incredibile a Tokyo, anche le giovani racchette azzurre portano in patria un altro prestigioso titolo. La Nazionale U14 maschile infatti ha trionfato nella finale dell’ITF World Junior Tennis, evento andato in scena sui campi di Prostejov, in Repubblica Ceca, dove si disputa dal 2001.

Il team azzurro, composto da Federico Cinà, Andrea De Marchi e Jacopo Vasamì, con il capitano Tomas Tenconi, ha rispettato il pronostico della vigilia, accreditato della prima testa di serie dopo aver conquistato la European Summer Cup – Copa del Sol lo scorso luglio.

Il torneo in Repubblica Ceca è stato una marcia trionfale per i ragazzi di Tenconi: hanno sbaragliato il gruppo A con tre vittorie su tre sfide, sconfiggendo Spagna, Svezia e Colombia; nei quarti hanno regolato l’Egitto 2-0 e ieri in semifinale hanno sconfitto per 2-1 il solido team tedesco, vittoria conquistata col punto decisivo del doppio. La finale ha visto gli azzurrini sfidare la Russia, sconfitta per 2-0. De Marchi ha superato Gorin 6-1 6-3; Cinà ha sconfitto Derepasko 6-3 5-7 6-0.

Questo è il terzo titolo per Italia nella competizione. Il primo successo risale al 1994, quando a Yamanakako (Giappone) Federico Luzzi, Nahuel Fracassi e Matteo Aprile (capitano Graziano Risi) sconfissero 2-1 il Belgio di Xavier Malisse e Olivier Rochus. Il secondo titolo arrivò nel 2006 a Prostejov, con Federico Gaio, Giacomo Miccini e Alessandro Colella (capitano Enrico Slomp) che superarono in finale il Giappone. Bravi ragazzi!

