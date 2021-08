ATP Washington: Jannik Sinner c’è. Battuto in due set Emil Ruusuvuori. Agli ottavi affronterà Korda

OK Jannik

Ottima prova di Jannik Sinner che accede agli ottavi di finale nel torneo ATP 500 di Washington.

L’azzurro, testa di serie n.5, ha sconfitto questa sera al secondo turno, dopo il bye dell’esordio, Emil Ruusuvuori classe 1999 e n.69 del mondo, con il risultato di 62 64 in 1 ora e 19 minuti di partita.

Agli ottavi di finale Jannik Sinner affronterà Sebastian Korda classe 2000 e n.45 ATP.

Nel primo set Jannik si portava in un attimo sul 4 a 1, grazie al break nel secondo gioco.

Proprio sul 4 a 1 l’azzurro mancava una palla per il doppio break che però arrivava due game più avanti quando toglieva nuovamente il servizio al finlandese conquistando la frazione per 6 a 2.

Nel secondo set Sinner nel sesto gioco mancava un break point ma sul 5 a 4 decideva di brekkare il suo avversario giocando i primi due punti di altissimo livello costringendo l’avversario a commettere due errori forzati.

Sullo 0-30 Emil commetteva un doppio fallo e sulla palla match Sinner era perfetto e piazzava un bel diritto vincente chiudendo in questo modo la contesa per 6 a 4.

ATP ATP Washington Sinner J. Sinner J. 6 6 Ruusuvuori E. Ruusuvuori E. 2 4 Vincitore: Sinner J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ruusuvuori E. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Ruusuvuori E. 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Ruusuvuori E. 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sinner J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ruusuvuori E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Ruusuvuori E. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ruusuvuori E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Sinner J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Ruusuvuori E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ruusuvuori E. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Sinner J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ruusuvuori E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Sinner J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3 Aces 20 Double Faults 641% (20/49) 1st Serve 49% (29/59)85% (17/20) 1st Serve Points Won 62% (18/29)69% (20/29) 2nd Serve Points Won 50% (15/30)0% (0/0) Break Points Saved 40% (2/5)9 Service Games Played 938% (11/29) 1st Serve Return Points Won 15% (3/20)50% (15/30) 2nd Serve Return Points Won 31% (9/29)60% (3/5) Break Points Converted 0% (0/0)9 Return Games Played 976% (37/49) Service Points Won 56% (33/59)44% (26/59) Return Points Won 24% (12/49)58% (63/108) Total Points Won 42% (45/108)