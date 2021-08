Thompson e Ymer litigano alla fine della loro partita nel torneo di Washington

Jordan Thompson e Mikael Ymer hanno avuto un momento molto caldo ieri sera nell’ATP 500 di Washington, ed è dovuto scendere anche il Giudice di Sedia alla fine del loro match. Lo svedese ha vinto, ma la partita ha avuto una serie di situazioni controverse negli ultimi minuti, che hanno lasciato entrambi i giocatori furiosi.

Sul penultimo punto, Thompson pensava che la palla avesse colpito due volte il lato del campo di Ymer prima di restituirla ed era furioso per questo errore. L’arbitro non l’ha visto, lo svedese non l’ha ammesso e la situazione è diventata molto ma molto tesa…