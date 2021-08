Tripudio per Belinda Bencic al rientro in Svizzera (video)

Rientro trionfale in patria per Belinda

Belinda Bencic è entrata nella storia dello sport svizzero (e non solo) grazie alle due medaglie conquistate ai Giochi Olimpici di Tokyo: Oro in singolare, Argento in doppio. Sbarcata all’aeroporto insieme ad altri membri del team rossocrociato, Belinda ha ricevuto una vera e propria ovazione, come riportato nel video postato su Twitter dalla ITF. Grandi festeggiamenti anche per Zverev in Germania e la coppia Rublev – Pavlycuhenkova, vincitori dell’Oro nel doppio misto.