ATP 500 Washington: Il programma completo di Martedì 03 Agosto 2021. Di nuovo in campo Seppi. Sinner impegnato nel doppio

STADIUM COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Denis Kudla vs [WC] Feliciano Lopez

2. Andreas Seppi vs [2] Felix Auger-Aliassime

3. Mackenzie McDonald vs Nick Kyrgios (non prima ore: 01:00)

4. [16] Frances Tiafoe vs Kevin Anderson OR [WC] Jenson Brooksby

JOHN HARRIS COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Tennys Sandgren vs James Duckworth

2. [Q] Emilio Gomez OR Vasek Pospisil vs [12] Sebastian Korda

3. [WC] Sam Querrey / Jack Sock vs Grigor Dimitrov / Tommy Paul

4. [4] Raven Klaasen / Ben McLachlan vs Alexander Bublik / Andrey Golubev

GRANDSTAND COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Brandon Nakashima vs Alexei Popyrin

2. Steve Johnson vs [Q] Ramkumar Ramanathan

3. Marcos Giron OR [Q] Illya Marchenko vs [7] Cameron Norrie

4. Sebastian Korda / Jannik Sinner vs [Q] Benoit Paire / Jackson Withrow

COURT 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Prajnesh Gunneswaran vs Emil Ruusuvuori

2. [Q] Elias Ymer vs Jordan Thompson

3. [15] Miomir Kecmanovic vs Ricardas Berankis