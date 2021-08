Nadia Podoroska: “Prima di scrivere sui social, pensate che anche noi atleti siamo persone e soffriamo”

L’argentina Nadia Podoroska ha da poco salutato i Giochi Olimpici di Tokyo, lasciando un lungo messaggio sui social, a cuore aperto. Un ringraziamento, per aver vissuto un sogno che coltivava fin da piccola; ma anche una critica sincera ed appassionata verso tutti coloro che fanno un uso distorto e spropositato dei social media, inondando le pagine personali degli atleti con migliaia di messaggi carichi di rancore ed odio, che finiscono per colpire duramente lo sportivo.

Oltre ai famosissimi casi Osaka e Biles, Nadia cita la connazionale Delfina Pignatello, nuotatrice che ha deciso di chiudere le proprie pagine social perché invase da critiche feroci e cattive, solo per via di suoi risultati al di sotto delle aspettative. Una situazione che l’ha fatta soffrire a tal punto da prendere una decisione drastica.

Ecco il pensiero di Nadia.

“Già dal alcune ore me ne sono andata dal villaggio olimpico e soltanto ora riesco a darmi conto di dove sono stata. Sempre mi hanno parlato dei Giochi Olimpici come del massimo dello sport, una competizione unica e speciale. Sempre l’ho pensato così, ma non l’avevo ancora vissuto. Il luogo dove trovare tutti gli sportivi ed atleti migliori del mondo. Non c’è un evento, in tutto il mondo, che unisce quanto i Giochi Olimpici. Non importa la razza, la cultura, la religione, le preferenze sessuali, la classe sociale… e questa edizione speciale, che per molti può essere considerata “non così buona”, a me ha raccontato moltissimo dello spirito olimpico. Nemmeno una pandemia è riuscita a fermarci. Questo è importante e va sottolineato. A coloro che si trovano ancora lì, auguro il massimo successo. Per chi è già andato via, preserveremo e rivivremo ancora le emozioni che abbiamo vissuto. Per coloro che sono in cammino con l’obiettivo delle prossime Olimpiadi, sforzatevi al massimo per arrivarci perché ne vale la pena.

Però c’è un altro aspetto importante che mi preme commentare.

A tutti coloro che amano lo sport, seguiteci e restate in attesa dei nostri risultati: ma per favore, prima di commentare qualcosa di uno sportivo su di un social media, pensate che anche noi siamo persone con sentimenti e che soffriamo come tutti voi, che ci sforziamo al massimo per dare del nostro meglio, perché nessuno più di noi stessi soffre le conseguenze di un brutto risultato. I messaggi di odio sulle reti sociali provocano molti danni e non hanno alcuna giustificazione.

Dallo sport che io pratico in modo professionistico, Naomi Osaka ha messo in primo piano il problema della salute mentale. A Tokyo 2020 il mondo intero ha potuto ascoltare le parole di una stella come Simone Biles. In Argentina abbiamo una sportiva di livello come Delfina Pignatello che sta soffrendo attacchi continui. Perché? Lo sport ha la capacità incredibile di unire e di formare persone sane per la società. Non distruggiamo tutto questo!

Grazie a tutta la mia squadra, attuale e passata, per il loro aiuto per avermi guidato a realizzare un sogno. Grazie a tutta la delegazione argentina per questi giorni stupendi che abbiamo condiviso. Grazie alla mia famiglia per stare sempre con me nonostante la distanza. E grazie a chi mi segue con messaggi rispettosi e pieni di affetto”. In basso riportiamo il tweet originale.

Un messaggio toccante, che è importante riportare e sottolineare. I tre casi citati da Podoroska sono famosi, toccano alcune stelle del firmamento internazionale, ma sono solo alcuni dei tanti casi di sportivi attaccati in modo feroce da gente che con lo sport ha pochissimo da spartire. Una situazione difficile, accaduta a molti tennisti “minori” offesi pesantemente dopo una sconfitta, magari da “scommettitori delusi” o personaggi discutibili lontanissimi dai valori di rispetto che lo sport dovrebbe insegnare. Alla fine, tutti dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di sport e di passione, ma proprio lo sport dovrebbe unire e insegnare il valore della vittoria e soprattutto della sconfitta. Quando accadono cose del genere – e accadono purtroppo ogni giorno in questo far-west chiamato universo-social – tutti abbiamo perso.

Marco Mazzoni