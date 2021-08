Nadal: “Korda può diventare uno dei migliori”

C’è grande attesa a Washington per rivedere in campo Rafael Nadal. L’iberico torna in gara nella capitale USA dopo un lungo stop, resosi necessario per recuperare da un problema al piede patito nel corso del Roland Garros, ultimo torneo disputato dall’iberico.

Oltre alle parole “al vetriolo” sul suo grande rivale Djokovic, Rafa alla stampa americana ha parlato anche del giovane Sebastian Korda, grande speranza del tennis a stelle e strisce. Il figlio dell’ex campione Slam Petr negli ultimi mesi ha scalato le classifiche (attualmente n.45), impressionando per la qualità del suo tennis che l’ha portato ad ottimi risultati, inclusa la vittoria al nostro ATP 250 di Parma. Secondo Nadal, Korda ha tutto quel che serve per diventare un vero protagonista sul tour.

“Korda? Molto interessante, ha un buon fisico, un buon servizio, colpi profondi dalla linea di fondo campo. Penso che sia un bravo ragazzo, un giocatore completo. Avrà molto da dire nei prossimi anni nel nostro sport”, ha dichiarato Nadal nell’intervista pre torneo a Washington. “Fin dalle prime volte in cui l’ho visto giocare, ho sempre pensato che avrebbe avuto la possibilità di essere uno dei migliori giocatori del mondo. Vediamo, alla fine è sempre lo stesso, serve talento ma anche riuscire a metterlo in pratica. Penso che abbia tutte le cose indispensabili per essere un ragazzo eccezionale. Certo, le cose non sono facili e deve continuare a migliorare. Ma credo fermamente, se me lo chiedi, che sarà un grande”.

Sebastian avrà molto apprezzato il parere di Rafael, visto che l’ha sempre considerato il suo idolo, decisivo a fargli scegliere il tennis come professione.

I due a Washington sono entrambi in tabellone. Nadal sfiderà il vincente di Sock vs Nishioka, mentre Korda, tds n.12, aspetta il vincente di Pospisil vs. Gomez. Ipoteticamente, Korda potrebbe trovare Sinner agli ottavi. Rafa e Sebastian sono dalla parte opposta del tabellone, quindi potrebbero sfidarsi solo in finale. Sarebbe una conclusione da sogno per gli appassionati americani, e anche per Korda.

Marco Mazzoni