WTA 250 San Jose: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna italiana al via

WTA 250 San Jose (USA) – Tabellone Principale, cemento

(1) Elise Mertens vs Bye

Kristina Mladenovic vs Qualifier

Ajla Tomljanovic vs Amanda Anisimova

Donna Vekic vs (8) Yulia Putintseva

(4) Daria Kasatkina vs Bye

Qualifier vs Caroline Garcia

Magda Linette vs Qualifier

Anastasija Sevastova vs (6) Petra Martic

(5) Veronika Kudermetova vs Coco Vandeweghe

Marie Bouzkova vs Qualifier

(WC) Emma Raducanu vs Shuai Zhang

Bye vs (3) Madison Keys

(7) Danielle Collins vs Shelby Rogers

Alison Riske vs Sloane Stephens

Dayana Yastremska vs (WC) Claire Liu

Bye vs (2) Elena Rybakina

WTA 250 San Jose (USA) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Anastasia Potapova vs Danielle Lao

Carol Zhao vs (6) Lesley Pattinama Kerkhove

(2) Kristie Ahn vs Na-Lae Han

(WC) Ashlyn Krueger vs (7) Valeria Savinykh

(3) Catherine McNally vs Katie Volynets

Ellen Perez vs (8) Mayo Hibi

(4) Ana Konjuh vs Eri Hozumi

(WC) Robin Montgomery vs (5) Arina Rodionova

Stadium – 10:00am · 7:00 PM (italiane)

[CA] Carol Zhao [NL] – Lesley Pattinama Kerkhove

[US] Kristie Ahn – [KR] Na-Lae Han

[US] Catherine McNally – [US] Katie Volynets

[US] Robin Montgomery – [AU] Arina Rodionova

Court 1 – 10:00am · 7:00 PM (italiane)

[RU] Anastasia Potapova – [US] Danielle Lao

[US] Ashlyn Krueger – [RU] Valeria Savinykh

[AU] Ellen Perez – [JP] Mayo Hibi

[HR] Ana Konjuh – [JP] Eri Hozumi