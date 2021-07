La brutta giornata di Novak Djokovic. Il campione serbo sconfitto anche nella semifinale di doppio misto alle Olimpiadi di Tokyo

Si dice che le cattive notizie non arrivano mai da sole e Novak Djokovic l’ha sentite sulla sua pelle questo 30 luglio 2021. Il numero uno del mondo ha visto le sue possibilità di raggiungere il Golden Slam eclissate ai piedi di Alexander Zverev, prima di tornare in campo per cercare di continuare a combattere per l’oro nel doppio misto e fallire anche qui l’oro.

Il serbo ha fatto coppia con Nina Stojanovic e ha visto quelle speranze svanire di fronte alla coppia russa formata da Elena Vesnina e Aslan Karatsev.

Djokovic e Stojanovic hanno perso un incontro molto equilibrato con il punteggio di 7-6(4) 7-5.

Il numero uno del mondo dovrà ora lottare per il bronzo sia nel singolare maschile che nel doppio misto, con la finale del doppio misto che sarà al cento per cento russa. Vesnina e Karatsev affronteranno Anastasia Pavlyuchenkova e Andrey Rublev dopo che il duo ha battuto Ashleigh Barty e John Peers dell’Australia per 5-7, 6-4, 13-11.