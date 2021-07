Clamoroso ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Niente possibile Golden Slam per Novak Djokovic. Alexander Zverev diventa “grande” ed elimina il serbo in rimonta. Finale contro Karen Khachanov (con i video delle semifinali)

La corsa all’oro olimpico di Novak Djokovic (ATP1) si è fermata in semifinale. A mettere fine al sogno del serbo di realizzare il Golden Slam (conquistare i 4 tornei Major e le Olimpiadi nello stesso anno) è stato un sontuoso Alexander Zverev (5), salito in cattedra dopo un primo set complicato e vittorioso alla fine con il risultato di 1-6 6-3 6-1 in poco più di due ore di gioco.

Da segnalare che il 24enne tedesco sembrava aver completamente compromesso il suo match sotto 1-6, 2-3 e servizio per Djokovic – ma ha girato in modo incredibile la partita per superare il serbo per 1-6, 6-3, 6-1, vincendo 10 degli ultimi 11 giochi del duello.

Fino a metà del secondo parziale infatti Nole, che ora potrà al massimo uguagliare il bronzo di Pechino 2008, sembrava in pieno controllo. Trovato il break del 3-2 Djokovic ha forse però pensato che il match fosse ormai finito. Zverev ha invece iniziato a tirare tutti i colpi, infilando un’incredibile serie di 8 giochi consecutivi che hanno sgretolato le certezze del numeo uno del mondo.

Il tedesco si giocherà ora il titolo olimpico contro il russo Karen Khachanov (25), che nell’altra semifinale ha piegato con un doppio 6-3 Pablo Carreño Busta (11).

ROC KHACHANOV Karen – ESP CARRENO BUSTA Pablo



ATP ATP Olympic Tournament Tokyo Khachanov K. Khachanov K. 6 6 Carreno Busta P. Carreno Busta P. 3 3 Vincitore: Khachanov K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Khachanov K. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Carreno Busta P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Khachanov K. 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Carreno Busta P. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Khachanov K. 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Carreno Busta P. 40-15 2-1 → 2-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Carreno Busta P. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Carreno Busta P. 0-15 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Khachanov K. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Carreno Busta P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Khachanov K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Carreno Busta P. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Carreno Busta P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Khachanov K. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Carreno Busta P. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

SRB DJOKOVIC Novak – GER ZVEREV Alexander