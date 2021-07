Giochi Olimpici Tokyo 2020: Parlano Camila Giorgi e Tathiana Garbin

Tathiana Garbin : “Sono davvero contenta per la prestazione di Camila perché ancora una volta ha dimostrato di potersela giocare con tutte le migliori giocatrici al mondo. Se tiene alta l’intensità e ha alti contenuti tattici e strategici riesce anche ad essere più incisiva e sempre più aggressiva con il suo gioco. Devo dire che è molto centrata ed ha voglia di fare bene e questa è la cosa più importante in questi Giochi, che ancora una volta dimostrano che i valori dello sport sono più importanti di certi valori tennistici. Lei sta mettendo in campo proprio tutta sè stessa: sono contenta perché è una dimostrazione ancora una volta di quanto lei sia attaccata alla nostra nazione e ai colori dell’Italia”.

Camila Giorgi : “Oggi ho giocato una grande partita. Ho commesso qualche piccolo errore ma alla fine ho giocato un bellissmo match. Rispetto alla partita di Eastbourne, la palla rimbalzava molto più alto rispetto all’erba che fa abbassare la palla, mentre qui il cemento restituisce molto”.