Carlos Alcaraz, classe 2003. vince il primo titolo ATP in carriera ad Umago. Sulle orme di Nadal?

Carlos Alcaraz, il 18enne spagnolo che viene indicato come uno dei futuri campioni del circuito mondiale, ha raggiunto il suo primo titolo ATP in carriera questa sera conquistando il torneo ATP 250 di Umago in Croazia, imitando grandi nomi del tennis spagnolo che hanno trionfato in questo evento, come il suo stesso allenatore, Juan Carlos Ferrero, nel 2010.

In finale Alcaraz ha sconfitto con un doppio 62 Richard Gasquet ex top ten al primo risultato significativo degli ultimi anni.

Alcaraz entra nella storia diventando il più giovane giocatore dai tempi di Kei Nishikori (Delray Beach 2008) a vincere un titolo ATP e il più giovane in Spagna dai tempi di Rafael Nadal (Sopot 2004) a realizzare tale impresa. Il maiorchino, ora con 20 titoli del Grand Slam, ha vinto il suo primo trofeo ATP quando era otto (!) giorni più giovane del talentuoso murciano. Gasquet, che è tornato in una finale tre anni dopo, ha perso la 17 esima finale su 32 disputate.