Dopo le critiche, ITF annuncia misure per combattere il caldo estremo a Tokyo

È una decisione che non sorprende, soprattutto se si considerano le numerose lamentele degli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici.

La Federazione Internazionale di Tennis (ITF) ha annunciato delle misre contro il caldo estremo, per colpa delle forti temperature e all’umidità percepite a Tokyo.

Questa misura non è nuova, in quanto viene utilizzata in alcuni tornei del Grand Slam: l’Australian Open e l’US Open.

In questo modo i giocatori avranno sempre 10 minuti di riposo tra la fine del secondo set e l’inizio del terzo set.

L’ITF garantisce anche di poter sospendere le partite se il caldo estremo metta a rischio la salute di tutti i giocatori.

Ricordiamo che, dopo la prima giornata, Daniil Medvedev e Novak Djokovic sono state alcune delle voci che si sono fatte sentire contro le condizioni del gioco.