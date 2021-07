Challenger Segovia: Il Main Draw ed il Tabellone di Quali. Tre azzuri tra Md e Qualificazioni

Challenger Segovia – Tabellone Principale – Cemento

(1) Lopez, Feliciano vs (WC) Sanchez Izquierdo, Nikolas

(WC) Cesar Porras, Julio vs Moriya, Hiroki

Grenier, Hugo vs Kotov, Pavel

Qualifier/Special Exempt vs (6) Halys, Quentin

(4) Huesler, Marc-Andrea vs Van Rijthoven, Tim

Jaziri, Malek vs Aragone, JC

(WC) Moro Canas, Alejandro vs Oliveira, Goncalo

(Alt) Jianu, Filip Cristian vs (7) Bourgue, Mathias

(8) Celikbilek, Altug vs Qualifier/Special Exempt

Sijsling, Igor vs Gabashvili, Teymuraz

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Ortega-Olmedo, Roberto vs (3) Barrere, Gregoire

(5) Ferreira Silva, Frederico vs Qualifier/Special Exempt

Olivo, Renzo vs Menendez-Maceiras, Adrian

Basic, Mirza vs Viola, Matteo

Ilkel, Cem vs (2) Bonzi, Benjamin

(1) Gimeno Valero, Carlosvs (Alt) Hidalgo, Diego(WC) Herrero, Nicolasvs (5) Gomez-Herrera, Carlos

(2) Andreev, Adrian vs Nava, Emilio

(Alt) Svrcina, Dalibor vs (8) Mansouri, Skander

(3) Catarina, Lucas vs (WC) Moreno De Alboran, Nicolas

(WC) Echeverria, John vs (7) Bega, Alessandro

(4) Peniston, Ryan vs Roumane, Rayane

Vanni, Luca vs (6) Chappell, Nick

Pista Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Adrian Andreev vs Emilio Nava

2. [WC] John Echeverria vs [7] Alessandro Bega

3. Luca Vanni vs [6] Nick Chappell (non prima ore: 16:00)

4. [1] Carlos Gimeno Valero vs [Alt] Diego Hidalgo

Pista 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Dalibor Svrcina vs [8] Skander Mansouri

2. [3] Lucas Catarina vs [WC] Nicolas Moreno De Alboran

3. [4] Ryan Peniston vs Rayane Roumane (non prima ore: 16:00)

4. [WC] Nicolas Herrero vs [5] Carlos Gomez-Herrera