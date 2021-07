Giochi Olimpici Tokyo 2020: Parlano Fognini, Sonego e Musetti. Fognini chiude la polemica con Berrettini. Il caldo spaventa un po’ tutti

Lorenzo Sonego : “Le condizoni erano veramente difficlissime un caldo incredibile.

Passare da Londra a qui è stato devastante. Davvero un caldo incredibile. Non ho mai mollato la partita anche quando le cose non andavano bene. Ad un certo punto è scattato un click sul 5-4 del secondo set e le cose sono andate meglio ed ho sprecato meno energie.

Nel terzo set eravamo decisamente stanchi tutti e due ed abbiamo commesso diversi errori. Il colpo che mi ha fatto più male è stato il rovescio lungolinea. Devo sicuramente fare meglio nei prossimi impegni ed allenarmi per questo”.

Lorenzo Musetti : “Penso di avere qualche rimpianto per la partita di oggi. Ho provato a fare gioco col dritto, ma è un periodo che non riesco a trovare tanta fiducia anche se questi giorni mi ero allenato decisamente su dei buoni livelli. Dopo il Roland Garros non ho giocato tante partite, dunque per me non è facile esprimermi al meglio. Non sono stato molto incisivo.

Oggi il servizio non andava bene, neanche il kick funzionava. Spero di togliermi qualche soddisfazione ora in doppio e provare cose che in singolare faccio meno soprattutto nel gioco di volo”.

Fabio Fognini : “Le condizioni sono veramente troppo estreme. Sono stanchissimo. Poi le palle sono velocissime e volano. Ho giocato in condizioni difficili, ad esempio in Australia, ma così è davvero dura. Io stamattina ho fatto 18 minuti di warm up e già ne avevo abbastanza. Queste condizioni ti sciupano a livello mentale. Speriamo faccia un po’ più fresco nei prossimi giorni… In ogni caso cerco di prendere così come sono queste che è possibile siano le mie ultime Olimpiadi. Oggi partivo favorito, ma poi le partite bisogna vincerle. Ho sofferto nel primo set e poi nel secondo sono riuscito ad accelerare: contento di questa vittoria”

Ho parlato con Matteo. Certo che dispiace la sua rinuncia, perché eravamo una bella coppia che avrebbe potuto fare bene. Gli ho augurato il meglio, da parte mia non c’era stata e non c’è alcuna polemica”.