Da Perugia: Applausi ai giovani Serafini e Piraino, sono in semifinale

Sui campi dello Junior è spettacolo, il riccionese ed il palermitano sognano in grande. Durante la cena di gala del torneo l’assessore Pastorelli omaggia con una targa la memoria del fondatore del circolo cui è intitolata la rassegna.

All’ITF F.B.M. Tennis Tournament – Memorial Poppy Vinti la linea verde va a gonfie vele. Strappano gli applausi del pubblico presente lungo i campi dello Junior due giovanissimi, Marcello Serafini e Gabriele Piraino, approdati in semifinale al torneo internazionale con 15mila dollari di montepremi. Serafini, classe 2002 da Riccione, con una nuova straordinaria prestazione ha superato la quinta testa di serie, lo sloveno Tomas Lipovsek Puches ‘giustiziere’ del perugino Francesco Passaro, col punteggio di 64 61. Il romagnolo, entrato in tabellone come ‘Special Exempt’ (ovvero quando durante il corso di un torneo si è impegnati in un’altra competizione e quindi non può partecipare alle qualificazioni venendo ammessi direttamente al Main Draw), prosegue quindi nella sua grande settimana perugina. Applausi poi al ‘figher’ palermitano Gabriele Piraino, juniores classe 2003, che entra tra i migliori quattro della rassegna battendo 67 76 61 un altro talento dal sicuro avvenire, il riccionese Alessandro Pecci. Indomito in campo e con un atteggiamento che denota già grande maturità, l’alfiere del Ct Palermo continua a farsi spazio ed a sognare in grande.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICORDA ‘POPPY’ VINTI – Onorare il ricordo di un grande uomo di sport, capace di dare una visione internazionale alla città di Perugia. Con questa motivazione l’amministrazione comunale di Perugia ha voluto ricordare Rodolfo ‘Poppy’ Vinti, fondatore dello Junior Tennis Perugia scomparso lo scorso marzo. L’assessore allo sport Clara Pastorelli ha consegnato una targa in memoria di ‘Poppy’ ai quattro Maestri dello Junior Tennis Perugia, Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana che nella primavera del 2017 hanno preso le redini del club di via XX settembre succedendo nella gestione a Vinti, alla cui memoria è stato anche intitolato il campo centrale del circolo perugino.

SERATA DI GALA – Nella splendida cornice delle Tenute Aliani-Castello di Ramazzano si è tenuta la cena di gala della prima edizione dell’ITF F.B.M. TENNIS TOURNAMENT – Memorial Poppy Vinti. Insieme ai Maestri Roberto Tarpani, Andrea Grasselli, Stefano Lillacci e Francesco Vazzana hanno presenziato i partners del circolo, il presidente del comitato regionale umbro della Federtennis Roberto Carraresi e l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli.