Ad Amburgo Pablo Carreno Busta vince il titolo più importante della sua carriera

Pablo Carreño Busta, numero 13 del ranking mondiale e uno dei giocatori più costanti degli ultimi anni, ha vissuto oggi uno dei momenti più importanti e speciali della sua carriera da professionista, vincendo il suo titolo più importante – primo titolo ATP 500 in singolare – nello storico torneo di Amburgo, unendosi ad un ampio gruppo di tennisti spagnoli che hanno già trionfato all’evento.

In una finale con poca storia e completamente dominata dal 30enne spagnolo, Carreño ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic, 43° ATP, per 6-2, 6-4, in 1h20 di partita, dominando il duello dall’inizio alla fine senza dover fronteggiare alcuna palla break.

Lo spagnolo sale con questo successo all’11° posto nella classifica ATP e andrà ora alle Olimpiadi di Tokyo come settima testa di serie e con aspirazioni naturali di medaglia.