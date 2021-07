ATP 250 Los Cabos: Il tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Los Cabos (Messico) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Escobedo, Ernesto vs Rodriguez – Pace, Ricardo

Brymer, Gage vs (7) Rybakov, Alex

(2) Bemelmans, Ruben vs (WC) Gomez, Lucas

Hernandez, Juan Alejandro vs (5) Mejia, Nicolas

(3) Ebden, Matthew vs Heliovaara, Harri

(WC) Sanchez Hirales, Oscar Manuel vs (6) Smith, John-Patrick

(4) Watanuki, Yosuke vs Patiño, Luis

Sarkissian, Alexander vs (8) Sarmiento, Raymond

Grandstand Caliente – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Juan Alejandro Hernandez vs [5] Nicolas Mejia

2. [4] Yosuke Watanuki vs Luis Patiño

3. [WC] Oscar Manuel Sanchez Hirales vs [6] John-Patrick Smith

Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [2] Ruben Bemelmans vs [WC] Lucas Gomez

2. [1] Ernesto Escobedo vs Ricardo Rodriguez – Pace

3. Gage Brymer vs [7] Alex Rybakov

Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Alexander Sarkissian vs [8] Raymond Sarmiento

2. [3] Matthew Ebden vs Harri Heliovaara