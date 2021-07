ATP 250 Gstaad: Il Tabellone di Quali. Al via tre azzurri

ATP Gstaad- Tabellone Qualificazione, terra battuta

(1) Otte, Oscar vs Pellegrino, Andrea

Vatutin, Alexey vs (8) Marcora, Roberto

(2) Zuk, Kacper vs (Alt) Vavassori, Andrea

(WC) Ehrat, Sandro vs (5) Gulbis, Ernests

(3) Couacaud, Enzo vs Sakamoto, Pedro

Kopriva, Vit vs (6) Marterer, Maximilian

(4) Diez, Steven vs (WC) Wenger, Damien

Bergs, Zizou vs (7) Vukic, Aleksandar

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Steven Diez vs [WC] Damien Wenger

2. [WC] Sandro Ehrat vs [5] Ernests Gulbis

3. [1] Oscar Otte vs Andrea Pellegrino

4. Alexey Vatutin vs [8] Roberto Marcora (non prima ore: 16:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Zizou Bergs vs [7] Aleksandar Vukic

2. Vit Kopriva vs [6] Maximilian Marterer

3. [2] Kacper Zuk vs [Alt] Andrea Vavassori (non prima ore: 14:30)

4. [3] Enzo Couacaud vs Pedro Sakamoto (non prima ore: 16:30)