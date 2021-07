ATP Bastad: Male Fabio Fognini. Sconfitto nel suo match d’esordio da Roberto Carballes Baena

Out Fabio

Molto male Fabio Fognini nel secondo turno del torneo ATP 250 di Bastad.

L’azzurro si è arreso, dopo il bye dell’esordio a Roberto Carballes Baena, n.97 del mondo con il risultato di 63 16 64 dopo 2 ore e 05 minuti di partita.

Da segnalare che Fabio nel terzo e decisivo set sotto per 1 a 3, recuperava il break nel quinto gioco impattando poi sul 3 pari.

Su 4 a 5, servizio per l’azzurro, Fognini sul 15-30 subiva una deviazione rocambolesca del nastro e poi sulla palla match l’azzurro mandava lungo il rovescio con lo spagnolo che conquistava il break a 15 e anche il set e la partita per 6 a 4.

ATP ATP Bastad Fognini F. Fognini F. 3 6 4 Carballes Baena R. Carballes Baena R. 6 1 6 Vincitore: Carballes Baena R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Fognini F. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Carballes Baena R. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Carballes Baena R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Carballes Baena R. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Fognini F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Carballes Baena R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Carballes Baena R. 15-0 40-0 3-3 → 3-4 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Carballes Baena R. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Carballes Baena R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Fognini F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Carballes Baena R. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2 Aces 14 Double Faults 463% (49/78) 1st Serve 53% (41/77)57% (28/49) 1st Serve Points Won 61% (25/41)52% (15/29) 2nd Serve Points Won 56% (20/36)33% (2/6) Break Points Saved 60% (6/10)13 Service Games Played 1339% (16/41) 1st Serve Return Points Won 43% (21/49)44% (16/36) 2nd Serve Return Points Won 48% (14/29)40% (4/10) Break Points Converted 67% (4/6)13 Return Games Played 1355% (43/78) Service Points Won 58% (45/77)42% (32/77) Return Points Won 45% (35/78)48% (75/155) Total Points Won 52% (80/155)