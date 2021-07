Daniel Evans è risultato positivo al Covid-19: dovrà saltare le Olimpiadi di Tokyo

Il numero uno di Gran Bretagna, Daniel Evans, non potrà prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo essendo risultato positivo al Covid-19: a rendere nota la notizia è stato lo stesso tennista, attuale numero 27 del ranking mondiale, attraverso i propri canali social.

“Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 e non sarò in grado di prepararmi ed essere presente ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono in isolamento come imposto dalle linee guida del Governo. Voglio augurare il meglio al team britannico che andrà alle Olimpiadi, spero di tornare in campo al più presto“, ha dichiarato Evans, che nel recente torneo di “casa”, a Wimbledon, ha raggiunto il terzo turno perdendo in quattro set dallo statunitense Sebastian Korda.

Dopo aver “perso” Johanna Konta (costretta al ritiro perché anch’essa positiva al Coronavirus), la Gran Bretagna dovrà fare a meno anche di Daniel Evans. Ricordiamo che nei giorni scorsi, per motivi slegati dal contagio, erano arrivati anche i forfait di Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams e Simona Halep.