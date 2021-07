Bianca Andreescu rinuncia alle Olimpiadi: “Ho sognato di rappresentare il Canada ai giochi da quando ero una bambina, ma con tutte le sfide che dobbiamo affrontare con la pandemia, so che nel profondo questa è la decisione migliore”

Bianca Andreescu è l’ultima vittima delle Olimpiadi di Tokyo. La canadese, classificata 5° nel ranking WTA, ha annunciato la decisione attraverso le reti social, assicurando che è stato qualcosa di molto difficile rinunciare all’evento, ma sente di essere la scelta migliore in questo momento. Inoltre, punta già alle Olimpiadi di Parigi, nel 2024.

“Ho preso questa decisione molto difficile di non giocare le Olimpiadi. Ho sognato di rappresentare il Canada ai Giochi da quando ero una bambina, ma con tutte le sfide che dobbiamo affrontare con la pandemia, so che nel profondo questa è la decisione migliore da prendere per me. Sto già pensando di rappresentare il Canada in Fed Cup e competere a Parigi nel 2024”.