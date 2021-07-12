ITF Nur Sultan e Evansville: I Main Draw
ITF NUR-SULTAN(Kaz 60k cemento outdoor)
[1] Mariam Bolkvadze vs Sabina Sharipova
Ekaterina Kazionova vs Gozal Ainitdinova
Shalimar Talbi vs TBD
[5] Laura Pigossi vs TBD
[4] Yuliya Hatouka vs Berfu Cengiz
Maria Timofeeva vs TBD
Yekaterina Dmitrichenko vs TBD
Hiroko Kuwata vs [8] Anna Kubareva
[7] Peangtarn Plipuech vs TBD
Marianna Zakarlyuk vs TBD
Ekaterina Yashina vs TBD
Vlada Koval vs [3] Daria Snigur
[6] Sofya Lansere vs Iryna Shymanovich
Zhibek Kulambayeva vs TBD
Alina Charaeva vs Valeriya Yushchenko
Lina Glushko vs [2] Valeria Savinykh
ITF EVANSVILLE(Usa 25k cemento outdoor)
In attesa…
TAG: Tornei ITF
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit