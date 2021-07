ITF Nur Sultan e Evansville: I Main Draw

ITF NUR-SULTAN(Kaz 60k cemento outdoor)

[1] Mariam Bolkvadze vs Sabina Sharipova

Ekaterina Kazionova vs Gozal Ainitdinova

Shalimar Talbi vs TBD

[5] Laura Pigossi vs TBD

[4] Yuliya Hatouka vs Berfu Cengiz

Maria Timofeeva vs TBD

Yekaterina Dmitrichenko vs TBD

Hiroko Kuwata vs [8] Anna Kubareva

[7] Peangtarn Plipuech vs TBD

Marianna Zakarlyuk vs TBD

Ekaterina Yashina vs TBD

Vlada Koval vs [3] Daria Snigur

[6] Sofya Lansere vs Iryna Shymanovich

Zhibek Kulambayeva vs TBD

Alina Charaeva vs Valeriya Yushchenko

Lina Glushko vs [2] Valeria Savinykh

ITF EVANSVILLE(Usa 25k cemento outdoor)

In attesa…