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ITF Nur Sultan e Evansville: I Main Draw

12/07/2021 00:20 Nessun commento
Sabina Sharipova
Sabina Sharipova

ITF NUR-SULTAN(Kaz 60k cemento outdoor)
[1] Mariam Bolkvadze GEO vs Sabina Sharipova UZB
Ekaterina Kazionova RUS vs wc Gozal Ainitdinova KAZ
Shalimar Talbi BLR vs TBD
[5] Laura Pigossi BRA vs TBD

[4] Yuliya Hatouka BLR vs Berfu Cengiz TUR
Maria Timofeeva RUS vs TBD
wc Yekaterina Dmitrichenko KAZ vs TBD
Hiroko Kuwata JPN vs [8] Anna Kubareva BLR

[7] Peangtarn Plipuech THA vs TBD
Marianna Zakarlyuk UKR vs TBD
Ekaterina Yashina RUS vs TBD
Vlada Koval RUS vs [3] Daria Snigur UKR

[6] Sofya Lansere RUS vs Iryna Shymanovich BLR
wc Zhibek Kulambayeva KAZ vs TBD
Alina Charaeva RUS vs Valeriya Yushchenko RUS
wc Lina Glushko ISR vs [2] Valeria Savinykh RUS

ITF EVANSVILLE(Usa 25k cemento outdoor)
In attesa…

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