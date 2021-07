WTA 250 Praga: Il Main Draw. Presenza di Giulia Gatto Monticone

WTA 250 Livesport Prague Open (Repubblica Ceca) – Tabellone Principale, cemento

(1) Petra Kvitova vs Qualifier

Mona Barthel vs (WC) Viktoria Kuzmova

Lizette Cabrera vs Qualifier

Samantha Murray Sharan vs (8) Tereza Martincova

(4) Marie Bouzkova vs Storm Sanders

Qualifier vs Nuria Parrizas Diaz

Elena-Gabriela Ruse vs (WC) Lucie Havlickova

Giulia Gatto-Monticone vs (6) Su-Wei Hsieh

(7) Nina Stojanovic vs (SR) Vitalia Diatchenko

(WC) Samantha Stosur vs Grace Min

Leonie Kung vs Xinyu Wang

Qualifier vs (3) Marketa Vondrousova

(5) Katerina Siniakova vs Qualifier

Maddison Inglis vs Tereza Smitkova

Greet Minnen vs Ysaline Bonaventure

Qualifier vs (2) Barbora Krejcikova