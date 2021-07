Jack Reader nuovo allenatore di Thomas Fabbiano

Thomas Fabbiano ha un nuovo allenatore.

Il tennista pugliese riparte da un coach importante come Jack Reader. Jack è un coach di un certo liveoo nel circuito dato che ha seguito tra gli altri anche Dolgopolov e Troicki (che si ritirerà quest’anno).

Come riportato da RDO Sport la collaborazione tra i due è nata per caso e ora l’obiettivo è quello di portarlo in top-20 come già fatto con Dolgopolov e Troicki: “Vediamo dove saremo in grado di arrivare. Lui mi ha detto che gli basta arrivare in top-20 come è successo a Troicki e Dolgopolov. Speriamo però che non ci sia due senza tre da un altro punto di vista e che non debba ritirarsi anche lui. L’Italia è la mia seconda casa. Ho ricevuto la telefonata poche ore dopo la sconfitta di Troicki contro Nakashima a Wimbledon. Tommy lo conosco da qualche anno, ho deciso di prendere subito in considerazione la proposta”.