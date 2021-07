Wimbledon: Berrettini supera Hurkacz in quattro set, è finale, è la storia. Dichiara Matteo ““È un sogno troppo grande, non ci sono parole. Avrò bisogno di qualche ora per capire come è successo. È arrivata la mia famiglia, è bellissimo stare qua” – Liveblog

Matteo Berrettini in campo per scrivere per la storia del tennis italiano

Alle 14.30 scatta sul Centre Court di Wimbledon la prima semifinale dei Championships 2021, in campo il nostro Matteo Berrettini opposto al polacco Hubert Hurkacz.

— Liveblog — di Marco Mazzoni

“È un sogno troppo grande, non ci sono parole. Avrò bisogno di qualche ora per capire come è successo. È arrivata la mia famiglia, è bellissimo stare qua. Non avrei mai sognato una cosa del genere, è troppo grande. GRAZIE” Berrettini sorride appena vinto all’intervista in campo. “Quando si gioca a questi livelli, cerco di giocare al meglio. Dopo aver perso il terzo set, un set che pensavo di aver meritato, ho detto OK, c’è ancora da lottare”.

VINCE VINCE VINCE!!! GAME SET MATCH BERRETTINI, È FINALEEEEEE A WIMBLEDON, È LA STORIA !!!

17:13- ACEEEEEEEEEE 2 MATCH POINT!!!!!

17:12 – UUUUFFF, si butta avanti Berrettini, tocca di volo e palla accarezza il net prima di morire buona in campo. UFF! Servizio e Smash vincente. 30-15. 2 PUNTI 2 PUNTI… MANCANO 2 PUNTI

17:12 – Doppio fallo di Matteo. Quanto pesa la palla adesso. È il primo DF del match. forza forza forza

17:10 – Al cambio di campo, la tv indugia su Santopadre. Sta per scattare il game per il quale i due hanno lavorato da una vita. Il sogno. il Massimo. Forza Matteooooooo

17:10 – Gran servizio, lo cancella il polacco. Parità. Si scambia e stavolta è Matteo a sbagliare, cercando un back molto teso. Fuori la risposta di rovescio dell’azzurro. 4-5. Hurkacz è appeso ad un filo. Berrettini va a servire per il match, per la finale, per la storia.

17:08 – lascia andare il braccio col diritto Matteo, vincente col diritto MATCH POINT!!!!

17:07 – Ormai il gioco è rarefatto, anche nei game del polacco quasi non si scambia, solo servizio e risposta. Nel quarto punto Matteo prova una delle sue smorzate, arriva Hubert ma tocca lungo. 30 pari, DUE PUNTI DALLA FINALE MATTEOOOO

17:06 – Ottavo game del set. Matteo to serve. Ace -> Servizio vincente ->Ace -> ACE, il n.100 del suo torneo. NON si gioca. 5-3, CINQUE – TRE, ad un game dalla Finale Matteo…

17:03 – Settimo game, scatta bene l’azzurro con una risposta incisiva. È rapido “Huby” ad uscire dal servizio e caricare col diritto. 15 pari e poi 30-15, ancora gran servizio. Altra botta al centro, 40-15. Scambi quasi inesistenti in questo quarto set. 4-3 Berrettini.

17:01 – Impermeabile alla pausa… Berrettini inizia con un Ace, siamo a 48 punti vinti su 57 prime in campo, un clamoroso 84%. Ma risponde bene il polacco. 30 pari… Con un altro bel servizio e una risposta OUT, Berrettini urla e sale 4-2. 29 minuti nel set, va a cambiare racchetta per giocarsi i game decisivi del set…

16:58 – Berrettini è costretto ad attendere perché Hurkacz si è cambiato le scarpe. Siamo sicuri che sia regolare (son passati tipo 3 minuti…)?

16:55 – Gli ultimi game stanno scivolando via rapidissimi, quasi senza scambi. Da sotto 40-0, Matteo trova due risposte ottime, siamo 40-30. E seconda palla per Hubert… Si butta avanti il polacco, ma che TOCCO di Berrettini, delizioso il passante basso e stretto in back. Chiude col passante di diritto Matteo, 40 pari. Appena lunga la risposta dell’azzurro… ma trova da sinistra un impatto IMPERIALE di rovescio lungo linea, vincente. Parità. Col servizio, il polacco resta in scia 2-3.

16:49 – 18esimo Ace per Matteo, resta solido e sereno nei game di battuta. Cede un punticino, ma l’ennesima bordata di servizio al T disarciona la risposta di “Huby”. 3-1 Berrettini.

16:46 – Bene Hurkacz nel terzo game, resta in scia 1-2.

16:44 – Niente prima… ma lavora benissimo col diritto, è bravo l’azzurro a caricare forte e poi piano, perché è evidente come Hubert soffra i cambi di ritmo sulla destra. 15 pari e poi 30-15. Ace esterno, perfetto, il 17esimo del match. 40-15. Altra bella prima, 2-0 Berrettini, gap consolidato e via… Eccellente reazione mentale al terzo set perso. GRANITICO

16:43 – C’è partita adesso, Hubert reagisce con un bellissimo forcing alla risposta. Serve la 1a in campo Matté…

16:40 – Spinge Matteo, spinge! Forza col diritto, finisce lungo il polacco. PALLA BREAK, non ne aveva un Berrettini dal finale di secondo set… Lunghissimo scambio… viene ricacciato indietro Hurkacz, cambia ritmo col rovescio… palla “morta”… e muore in rete un diritto del polacco. BREAK Berrettini!!!! Eccellente game, difesa e contrattacco. 1-0 e servizio per Matteo. Dajeeee

16:39 – Lavora BENISSIMO col diritto Matteo dal fondo, cross, cross e via lungo linea. 15-30. Pressure ON -> Hurkacz…

16:38 – Quarto set, inizia il polacco alla battuta. Gran servizio. Ma sul secondo punto “the Hammer” colpisce col diritto. 15 pari.

16:34 – Esce dal campo Berrettini.

16:33 – Comanda lo scambio Hubert, gioca bene sotto rete e vince il punto che gli vale il terzo set. 7-6 Hurkacz. Un set molto equilibrato, Matteo ha servito benissimo e mai rischiato nulla nei propri game, ma un paio di errori nel tiebreak (ahi, quella volée…) lo condannano. Sarà quarto set. Speriamo non un’altra partita…

16:32 – BRAVO Hurkacz, riprende con un tocco splendido un buona palla corta di Matteo, eccellente l’allungo col rovescio ed il controllo. 6-2 e 4 set point per Hurkacz! Con un servizio vincente, si porta 3-6, ma ora ci sono due servizi per il polacco.

16:31 – Largo! Largo il diritto del polacco dall’uscita del servizio. 2-5 Berrettini, di nuovo alla battuta

16:29 – ACE Berrettini, 1-4. Ora serve Hubert. Attacca dopo il servizio, è troppo corto il lob dell’azzurro, si sposta il polacco e chiude. Si gira 5-1 per Hurkacz.

16:28 – NO! Berrettini avanza sulla rete e tocca di volo, ma chiude troppo il polso e la palla muore in rete. 4-0 Hurkacz, ora il vantaggio è consistente…

16:27 – Male Matteo in risposta, su di una seconda bella carica, affossa col rovescio. 2-0 Hurkacz. Altra buona prima, esterna, e 3-0 Hurkacz, un solo mini-break. Ora serve Matteo.

16:26 – Largo un rovescio del polacco, in scambio. Chiede il controllo, e… tocca! Si rigioca il punto.

16:25 – Inizia bene Hurkacz, grande risposta in anticipo, vola avanti e si prende il punto. Mini-break Hurkacz, 1-0.

—TIEBREK DEL TERZO SET—

16:24 – Attacca Hubert, ma si fa trovare troppo dietro e Matteo tira un altro passante morbido, palla bassa. Parità. E seconda di servizio… La gioca bene, forte al centro, e la risposta di Berrettini vola larga. Col servizio, il polacco si issa al Tiebreak, giusta conclusione di un set piuttosto equilibrato.

16:23 – Largo il rovescio di Hurkacz, 0-15! Con un piede già nel baratro spinge, avanza, con grande coraggio. Due punti ben giocati, offensivo, e 30-15. Ma arriva un passante robusto di Berrettini che il rivale, nella terra di nessuno, non gestisce. 30 pari. 30 pari!

16:19 – Berrettini tira il 15esimo Ace e si porta 40-0. Una macchina il “martello” de Roma… Largo il diritto del polacco, ancora a zero vola avanti 6-5. Hurkacz di nuovo con le spalle al muro.

16:16 – Che Volée Hubert!!! Bellissimo tocco di volo, in totale allungo, su di una palla giocata benissimo dall’azzurro. Una prodezza che fa scattare in piedi tutto il Centre Court e lo porta 5 pari. Il miglior Hurkacz di tutto il match in questa fase.

16:16 – Con coraggio Hurkacz si butta avanti, chiude il punto al terzo smash. Vantaggio HH.

16:16 – Largo il diritto del polacco, ancora partita. 2 punti per la vittoria di Matteo, due punti!

16:15 – Ace di Hurkacz, primo Ace del terzo set, giocato in un momento topico (secondo di tutto il suo match, segnale di come abbia ricavato nulla con la 1a)

16:14 – Ancora il passantino stretto e poi botta col diritto di Matteo. Passante in back MICIDIALE. 40 pari, a due punti dal match Berrettini!!!

16:12 – Vola via un diritto a Matteo, molto profondo il rivale nello scambio. 40-15. Bel passante lungo linea di Berrettini, rapido nel caricare il colpo. 40-30.

16:11 – Hurkacz serve per allungare il match, ma Berrettini c’è, e trova subito un gran punto. 0-15. Serve un servizio vincente di Hubert. 15 pari. Bravo il polacco a gestire bene sotto rete un passante basso e lento, molto complicato e poi chiudere col diritto una volta tornato indietro. Il suo punto più bello del match. Bravo.

16:09 – Eccellente col diritto Matteo! Si scambia sulla diagonale di sinistra, dall’angolo Berrettini infila uno dei suoi diritti lungo linea micidiali. 30-0. Poi spinge e viene avanti col “chop” e chiude di volo. In controllo Matteo nei propri game di servizio, ed è talmente sicuro da fermare il gioco e chiamare OUT la palla. Era effettivamente lunga. 5-4 Berrettini, manca 1 solo game per la finale di Wimbledon…

16:05 – 4 pari, con un bel diritto inside out Hubert resta aggrappato al match. C’è equilibrio, 21 punti a 20 nel set a favore di Hurkacz.

16:03 – Manca il servizio al polacco, poco pochissimo con la prima di servizio. Almeno cerca di “difendersi” dagli errori scappando in avanti.

16:02 – Hubert serve sotto 3-4, dopo 1h e 24 minuti di tennis dominato dall’azzurro. Avvertirà di nuovo la pressione? Sul primo punto di butta avanti e Berrettini cade un po’ pesantemente a terra in un recupero. Ma tutto sembra ok. 15-0

16:01 – Il polacco sembra tornato in partita, ma Matteo non cede di un millimetro al servizio. Spara l’11esimo Ace, martella col diritto dal centro trovando angolo stretto e grande precisione. Eccellente chiusura col polso, timing di impatto e forza. Che tennis Matteo! Ora Hurkacz si difende con ordine, c’è match, ma con l’ennesimo diritto vincente in spinta, sale 4-3 avanti, senza break.

15:57 – Hurkacz gioca forse il miglior game del match, buone prime, verticalizza e viene avanti. 3 pari.

15:54 – Il servizio di Berrettini è in ritmo, ed è BRAVISSIMO nel non cercare solo la potenza, ma anche tante variazioni per non dare punti di riferimento al rivale. Quattro grandi servizi e 3-2 avanti l’azzurro.

15:51 – Il polacco cerca disperatamente di restare aggrappato alla partita, sprinta dal fondo negli scambi, si butta a rete in contro piede per non dare tempo a Matteo di ribattere. Con un paio di bei servizi, Hubert si porta 2 pari. Scuote la racchetta, cerca una reazione emotiva.

15:49 – Berrettini serve con grande sicurezza, soprattutto al centro da destra e angolato esterno da sinistra. Col decimo Ace e poi una “smorza” perfetta col diritto, avanzando dopo una prima esterna perfetta, Matteo avanza 2-1.

15:46 – Hurkacz vince finalmente un game, l’ha giocato con coraggio, colpendo forte col diritto e venendo avanti. Fa un urlaccio, cerca di scuotersi… 1 pari lo score nel terzo set.

15:44 – Hurkacz finalmente vince uno scambio dal fondo, comunando col diritto, spostando Matteo e infilandolo lungo linea. Una rarità nel suo match finora…

15:43 – Berrettini è impermeabile, gioca sulla Luna, sicuro, sereno, macina il suo tennis e non si cura dello sguardo smarrito del rivale, che guarda il suo angolo e “l’alieno” al di là della rete. Con un altro bel diritto in corsa da destra (ottimo il controllo), Matteo vince l’UNDICESIMO game di fila, e 1-0 avanti nel terzo. Incredibile.

15:39 – Hurkacz esce dal campo, forse si è fatto una doccia ghiacciata per scuotersi. Rientra col cappellino e va in risposta il polacco. Iniziare al servizio è un altro piccolo vantaggio per fare corsa di testa

15:36 – Diritto lungo linea vincente, tutto FACILE per Berrettini. 6-0, S-E-I Z-E-R-O, dieci game di fila. Due Set avanti Berrettini. Una partita da sogno, incredibile. Potente, sicuro, determinato. nei primi due set, il polacco è stato annientato, mentalmente e tecnicamente, dall’onda di Berrettini. UNO TSUNAMI! 92% di punti vinti con la prima, 25 punti a 8. Clamoroso per una SF Slam

15:35 – Hurkacz è stordito, ma si butta avanti cercando di evitare la umiliazione del “bagel”. Siamo 30 pari, e la sua prima non va. Doppio Fallo!?! Il suo sguardo è quello di un “pugile suonato”, sguardo vuoto. No! Il “falco” dice che palla non è out, ha appena toccato la riga. Niente… la prima crolla in rete, la seconda decolla larga. Orribile momento per il polacco, orribile. SET POINT Berrettini!

15:30 – Con tanto vantaggio si rilassa appena Matteo, concede una palla break sul 30-40 ma … ACE! Autoritario l’azzurro, grandissima presenza nel match. Hurkacz sta pagando non solo tecnicamente, ma anche mentalmente la sicurezza di Berrettini, che veleggia come il miglior ammiraglio verso la finale di Wimbledon… In rete Hurkacz col diritto, orribile il suo rendimento col colpo oggi. 5-0 Berrettini. (Nono game di fila… INCREDIBILE)

15:25 – Q-U-A-T-T-R-O – ZERO BERRETTINI col doppio break! Anzi, ottavo game di fila per il romano. Tutto fila liscio, quasi perfetto, mentre Hurkacz non riesce a reagire.

15:25 – Hubert è TRAVOLTO. Prima un diritto lungo linea MICIDIALE dell’azzurro, poi subisce l’attacco di Matteo. 30 pari. Si scambia, il polacco col diritto è incerto, cerca di chiudere troppo l’angolo per evitare la botta del rivale. 30-40, altra palla break!!!

15:19 – Due Ace, un diritto vincente. Tutto bene per l’azzurro, 3-0 BERRETTINI, volato via. La sensazione è che Hurkacz non riesca a tenere i ritmi di Matteo, sbaglia i tempi per l’attacco e non fa la differenza col servizio.

15:18 – BREAk Berrettini !!!! Buona la prima chance, in rete un tentativo di smorzata di Hubert, in totale caos tattico. Terzo Break di fila nel match per l’azzurro, che sembra in totale controllo dell’inerzia del match. Non rischia troppo, serve bene, risponde sicuro ed è Hubert a sbagliare. 2-o “Matté” e soprattutto S-E-I game di fila…

15:17 – Secondo game, Hubert in confusione. Sbaglia i tempi dell’attacco, sbaglia uno smash cercando (malissimo) la palla nell’aria. 0-30. Affossa malissimo un diritto inside out, a mezza rete. 0-40, guarda come smarrito il suo angolo… TRE Palle Break per Matteo, per scappare via subito…

15:15 – Inizia bene al servizio Matteo, senza problemi 1-0 avanti. Può fare corsa di testa forte del primo set, elemento non banale.

15:12 – DECOLLA la palla di Hurkacz, colpita malissimo col diritto, ancora una volta troppo frontale nell’impatto. SET BERRETTINI, 6-3 con un doppio break. Ottimo, ottimo Matteo. Ha superato qualche momento complesso, grazie al servizio, ed ha inciso alla risposta. Parziale di 17-7 dalla palla break offerta l’azzurro.

15:12 – In rete una volée di Hurkacz, si va ai vantaggi. Matteo a due punti dal primo set… Lungo scambio, sbaglia il polacco col diritto, frontale e molto pigro nell’andare sulla palla. SET POINT BERRETTINI !!!

15:10 – Hubert più volte in questo primo set non è riuscito a trovare il primo passo verso la palla a sinistra, perdendo il tempo e la posizione. Matteo dovrebbe insistere col back stretto…

15:07 – Consolida il vantaggio Berrettini, serve variando angoli e rotazioni, su due seconde belle cariche di “kick” Hubert esagera nella spinta e sbaglia. 5-3 Berrettini. Daje!

15:04 – Stavolta è Hubert a sentire la pressione. Sbaglia malamente un diritto in rete sul 30 pari, PALLA BREAK per l’azzurro. Lungo scambio sul rovescio, regge il romano, si gira sul diritto ed è il polacco a sbagliare, palla colpita “in pancia” e muore in rete. BREAk Berrettini !!!! 4-3 e servizio. Il “fatidico” settimo game… bravo a vincere anche una schermaglia sotto rete, con due deviazioni del net.

15:01 – CHE COLPO di Berrettini! Inizia il settimo game l’azzurro con un passante di diritto cross violentissimo e preciso. 0-15

15:00 – Molto complicato il sesto game, lo vince Matteo grazie a due solide prime di servizio. 3 pari.

14:57 – Su butta avanti Hurkacz, e chiude molto bene di volo. Palla break Hurkacz!!! Per fortuna torna la 1a di servizio, e la risposta del polacco atterra in corridoio.

14:55 – Solo una prima in campo per Berrettini negli otto punti giocati nel sesto game, è il primo “complicato” del match, e la conferma che il servizio è fondamentale. Nemmeno il nono inizia con la prima …

14:53 – Sul 15 pari arriva il primo lungo scambio, 17 colpi, lo vince l’azzurro con un bel diritto cross. Fa il pugno “Matté”, vincere gli scambi dal fondo sarà decisivo

14:52 – Tenta la prima smorzata dell’incontro Matteo, come ama col primo colpo dopo il servizio, ma il tocco di rovescio è in corridoio. Perde così il primo punto al servizio nel match

14:50 – Hurkacz sembra più trattenuto rispetto a Berrettini in quest’avvio, per questo si butta in avanti subito per scambiare poco e niente. Anche Hubert a zero tiene il game, 3-2 avanti.

14:48 – Con il secondo Ace del match, Berrettini vince ancora a zero il suo secondo game di battuta. 8 punti a 0 al servizio.

14:44 – Terzo game, Hurkacz va in difficoltà. Due attacchi non profondi sono “puniti” da Berrettini, 0-30, quindi affossa un rovescio in back, piuttosto fermo con i piedi. 0-40, TRE PALLE BREAK per Matteo! Due errori di rovescio per l’azzurro sulle prime due; chiude con lo smash sulla terza il polacco. 40 pari, si vai ai vantaggi. 5 punti di fila Hurkacz, da 0-40 si porta avanti 2-1.

14:41 – Buon game di servizio anche per l’azzurro, a zero anche Matteo vince il suo primissimo game. 1-1.

14:39 – Vince a zero il primo game del match Hurkacz, alla battuta ora Berrettini.

14:37 – Primo punto, gran prima al centro di Hubert, Matteo non contiene. 15-0 per il polacco.

14:36 – Hurkacz ha vinto il sorteggio, inizia al servizio il match.

14:30 – Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz entrano in campo per la prima semifinale dei Championships 2021.

M. Berrettini vs H. Hurkacz