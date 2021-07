Wimbledon: Doppio. Si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli

Simone Bolelli e l’argentino Maximo Gonzalez fuori in semifinale nel torneo di Wimbledon di doppio.

Per Bolelli era la quinta semifinale in un Major dopo Roland Garros 2015, Australian Open 2015 (dove poi è tornato a casa con uno storico trofeo), Australian Open 2014 e Us Open 2015, la prima con un compagno diverso da Fabio Fognini.

La coppia italo-argentina è stata sconfitta in semifinale da Marcel Granollers e Horacio Zeballos, teste di serie n.4 in tre set.