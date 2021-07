Wimbledon: Doppio. Semifinale per Simone Bolelli

Simone Bolelli in coppia con Maximo Gonzalez sono approdati questo pomeriggio in semifinale nel torneo di doppio di Wimbledon.

La coppia italo-argentina ha sconfitto nei quarti di finale per 76 (0) 64 63 il duo composto da Klaasen / B. McLachlan, teste di serie n.14.

In semifinale Simone e Maximo, con Simone alla caccia del secondo titolo Slam in carriera dopo la vittoria all’Australian Open 2015 in coppia con Fognini, sfideranno Granollers-Zeballos, teste di serie n.4.

Da segnalare che con questo risultato di oggi Bolelli ha conquistato almeno una semifinale in tutte e 4 le prove del Grand Slam di doppio.