Wimbledon: Kristina Mladenovic multata per un insulto di un parente

Kristina Mladenovic, eliminata al primo turno di singolare e doppio a Wimbledon, ha preso quella che è, finora, la multa più esosa dell’edizione 2021 di Wimbledon. La francese, ex top 10 in singolare ed ex n.1 del mondo in doppio , che ha vinto questo torneo nel doppio femminile e misto, ha dovuto pagare 7.500 dollari all’All England Club per un motivo insolito.

Dopo aver perso nel primo turno di doppio, la Mladenovic ha richiesto il trasporto privato dal club al suo hotel, ma è stato detto che non era disponibile e avrebbe dovuto utilizzare la navetta dell’evento. Un suo parente era scontento della situazione e ha insultato aggressivamente i membri dello staff del torneo, che hanno denunciato la situazione.