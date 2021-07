Da Wimbledon: Matteo Berrettini “ora mi sento un po’ più forte perché ho più partite sulle spalle, ho più fiducia” (con il video della partita)

Matteo Berrettini : “Sono riuscito a mantenere lo stesso livello di tennis ma ora mi sento un po’ più forte perché ho più partite sulle spalle, ho più fiducia. Certo sarebbe bello giocare una partita senza avere nessun calo, ma se si riesce a giocare bene anche solamente nei momenti importanti, se si è capaci di alzare la tensione quando è necessario e tirare fuori le giocate giuste, allora va bene uguale. Oggi ho avuto un solo momento di calo, quando ho servito sul 5-2 nel secondo set, ma per il resto sono contento del livello espresso, della mia intensità e della mia mentalità. Ho notato che il campo n. 2 è diverso dal n. 3 su cui avevo giocato prima, la palla rimbalza meno, per cui ho cercato di sfruttare la cosa con lo slice e con la palla corta. Ho investito molto su questi colpi nella mia carriera e sono felice di averlo fatto perché sono sicuramente un’arma importante per me. Finora ho vinto quasi tutte le partite in tre set e questo mi lascia molte energie per il resto del torneo.”

“Scendo in campo sempre consapevole di poter perdere, ed è questo che mi dà l’adrenalina. Non importa se gioco con un avversario di classifica inferiore come è accaduto nei primi turni oppure contro uno come Félix o Sascha contro cui la partita è più in equilibrio. Non importa che ora la partita sia più difficile, ci tengo a vincere quindi ci sarà una notte un po’ insonne, ma i match vinti finora mi aiutano ad arrivare con grande consapevolezza, energia e fiducia. Sarà una battaglia ma sarò sicuramente pronto”.